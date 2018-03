Versuchter Totschlag: Zwei mutmaßliche Täter aus Rocker-Milieu festgenommen

WELS. Zwei Mitglieder einer deutscher Rockergruppierung, die wegen versuchten Totschlags gesucht wurden, konnten in Wels festgenommen werden.

(Symbolfoto) Bild: Colourbox

Am 25. Oktober 2017 sollen Mitglieder der Rockergruppierung "United Tribuns" - die unter anderem immer wieder in Konflikte mit den "Hells Angels" verwickelt ist - im Großraum Nürnberg an einem versuchten Totschlag im Rockermilieu beteiligt gewesen sein. Gegen die Beschuldigten im Alter von 22 und 25 Jahren wurde von der Staatsanwaltschaft Nürnberg ein Haftbefehl erlassen.

Nach dem Rechtshilfeersuchen der Staatsanwaltschaft Nürnberg gelang es Beamten des Landeskriminalamtes Oberösterreich, Ermittlungsbereich Menschenhandel / Schlepperei, die beiden österreichischen Staatsbürger am 7. März in Wels festzunehmen.

Nachdem die von der Staatsanwaltschaft Wels angeordnete Durchsuchung der Wohnung des 25-Jährigen in Wels vollzogen wurde, stellte sich heraus, dass es sich dabei um eine Scheinadresse handelte. Im Zuge weiterer Ermittlungen konnte eine Bekannte des Beschuldigten ausfindig gemacht werden. Bei der Befragung verwickelte sich die Frau immer wieder in Widersprüche. Daraufhin stellte sich heraus, dass der gesuchte Mann sich in der betreffenden Wohnung befand.

Bei der Polizeiinspektion wurde er umfassend zum versuchten Tötungsdelikt in Nürnberg vernommen. Er zeigte sich kooperativ und teilweise geständig. Während der Vernehmung konnte auch der 22-jährige Gesuchte telefonisch erreicht werden. Dieser kam freiwillig zur Polizei und wurde, im Beisein der anwesenden Kriminalbeamten aus Nürnberg, ebenfalls vernommen.

Nach Abschluss der Ermittlungen wurden die Männer am Donnerstag, 8. März in die Justizanstalt Wels eingeliefert.

