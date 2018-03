VS Waizenkirchen siegte bei Erste-Hilfe-Wettbewerb

BEZIRK GRIESKIRCHEN. "HELFI" ist nicht die Koseform von Helfen, sondern ein Fachbegriff für das Leisten von Erster Hilfe durch Volksschulkinder.

"Helfi"-Bewerb 2017 Bild: privat

HELFI ist seit vielen Jahren ein Unterrichtsprinzip, das Kindern Erste Hilfe und Unfallverhütung in kindgerechter Form näherbringt. Seit genau 17 Jahren messen sich die Schülerinnen und Schüler in einem vom Jugendrotkreuz Grieskirchen entwickelten Bewerb. 16 Gruppen aus acht verschiedenen Volksschulen des Bezirkes Grieskirchen nahmen heuer am Bewerb in der VS Grieskirchen teil. Die neun- und zehnjährigen Frühhelfer lernen lebensrettende Sofortmaßnahmen, einfache Erste-Hilfeleistungen und natürlich umfassende Unfallverhütung im Sachunterricht der Volksschule. Beim Bewerb bewältigen sie die gestellten Aufgaben – acht realistisch dargestellte Notfallsituationen – in Dreiergruppen.

Der Titel des Bezirksmeisters ging an ein Team der Volksschule Waizenkirchen. Sie siegten mit 93,8% aller möglichen Punkte vor der Volksschule Aistersheim und Weibern. Diese drei Teams sind am 9. Mai beim Landesbewerb in Wels vertreten.

