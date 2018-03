Unterschiedliche Rezepte für sozialen Wohnbau

WELS. Steigerung von Wohnkosten zwingt zum Handeln

Ein Problem, mehrere Lösungsansätze. Die Debatte um die Schaffung von günstigem Wohnraum hat zuletzt auch den Welser Gemeinderat erreicht. Die SPÖ will den Verkaufserlös von stadteigenen Immobilien zweckwidmen. Die Erlöse sollen für den Bau von Sozialwohnungen verwendet werden. Der SP-Antrag wurde nach einer Debatte dem Finanzausschuss zugewiesen.

Dabei bestreitet keine der im Stadtparlament anwesenden Parteien die Notwendigkeit, leistbaren Wohnraum zu schaffen. SP-Fraktionsvorsitzender Stefan Ganzert spricht von 18 Prozent Steigerung bei Wohnungsmieten in zehn Jahren, was in etwa der Inflationsrate entspräche.

Die Welser Freiheitlichen legen in ihrer Einschätzung der Wohnkosten sogar noch ein Schäuflein drauf. Vizebürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger weiß von mehr als 50 Prozent Steigerungen in den letzten Jahren. Die FPÖ setzt den Hebel bei der Umwidmung an. Um leistbare Grundstücke zu sichern, sollen 30 Prozent der Fläche dem sozialen Wohnbau vorbehalten sein. Bereits jetzt gebe es dafür eine Regelung im Raumordnungsgesetz. Mit dieser Grundabtretung komme ein Teil des Umwidmungsgewinns sozial Bedürftigen zugute.

Für die Welser ÖVP führt keiner der beiden Vorschläge zum Ziel: „Ein einziges Amtsgebäude steht demnächst zum Verkauf. Das ist das ARGE 2 hinter der Stadtpfarrkirche. Der Verkaufserlös ist für den Greif-Umbau vorgesehen. Das ist vertraglich geregelt“, betont Fraktionsobmann Markus Wiesinger in Richtung SPÖ. Der Vorschlag der FPÖ werde dazu führen, dass sich Grundstücke um 30 Prozent verteuern. Viel effizienter wäre die Senkung der Baustandards.

