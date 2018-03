Unternehmen teilen sich Mitarbeiter und schaffen Vollzeit-Arbeitsplätze

GRIESKIRCHEN. Arbeitgeberzusammenschluss: Thomas Müller aus Weibern und Andreas Humer aus Geboltskirchen initiieren erstes Projekt in OÖ.

AMS-Grieskirchen-Leiter Franz-Reinhold Forster, Thomas Müller, Andreas Humer, WK-Leiter Hans Moser Bild: krai

Die Idee kommt aus Frankreich, wo es mittlerweile an die 6000 Arbeitgeberzusammenschlüsse (AGZ) gibt. Unterschiedliche Unternehmen aus einer Region oder einer Stadt schließen sich dabei zusammen, um gemeinsam Arbeits- und Fachkräfte einzustellen. Wesentliches Ziel, ist aus Teilzeitjobs Vollzeitjobs zu machen und zu verhindern, dass Fachkräfte aus ländlichen Regionen in die Ballungszentren und großen Städte abwandern.

Das erste Projekt in Oberösterreich geht nun an den Start. Dahinter stehen der Geboltskirchner Andreas Humer, der seit fast 30 Jahren in der Personaldienstleistungsbranche tätig ist und der Regionalmanager und Projektentwickler Thomas Müller aus Weibern. Sie wälzen ihre Ideen bereits seit geraumer Zeit: "Jetzt, wo die Konjunktur stark anzieht, ist der richtige Zeitpunkt", sind die beiden überzeugt. Sie wollen mit diesem Projekt Arbeitsplätze schaffen und vor allem jenen Branchen helfen, die Schwierigkeiten haben, geeignetes Personal zu finden sowie Menschen unterstützen, einen geeigneten Job im richtigen Beschäftigungsausmaß zu finden.

In der Praxis könnte das Beschäftigungsmodell so ablaufen: eine Marketing-Angestellte arbeitet von Montag bis Mittwoch bei Betrieb A und am Donnerstag und Freitag bei Betrieb B. Ein Kellner am Vormittag in einem Café und am Abend ab 17 Uhr in einem Restaurant. Möglich ist auch eine "saisonale Teilung", bei der ein Koch sieben Monate im Betrieb C und fünf Monate im Betrieb D arbeitet.

Anstatt die Arbeitnehmer in ungewollter Teilzeit, geringfügig oder mit befristeten Verträgen zu beschäftigen, bekommen sie einen Vollzeitjob. Durch die gemeinsame Anstellung sowie die Verteilung des Beschäftigungs- und Kostenrisikos auf mehrere Arbeitgeber ist die Schwelle, zusätzliche Mitarbeiter zu beschäftigen, geringer.

Hohe Flexibilität

"Von den Mitarbeitern ist Flexibilität gefordert, da sie in mehreren Betrieben arbeiten", sagt Müller. Viele Mitarbeiter suchen aber auch gerade diese Abwechslung, weil sie in den Unternehmen auch mit verschiedenen Aufgabenstellungen konfrontiert sind und sich beruflich weiterentwickeln können.

Auf Unternehmerseite ist Innovationsgeist und Kooperation gefordert. Fragen rund um die Themen Datenschutz und Betriebsspionage müssen gelöst werden, wenn es sich bei den Arbeitgebern um Konkurrenten aus derselben Branche handelt.

Thomas Müller und Andreas Humer werden bis zum Sommer möglichst viele Unternehmen kontaktieren und in Zusammenarbeit mit dem AMS Arbeitsuchenden die Möglichkeit geben, sich beim neuen Arbeitgeberzusammenschluss Hausruck Plus zu registrieren. Unterstützung kommt neben dem AMS auch von der Wirtschaftskammer.

Informationen unter www.hausruckplus.at

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema