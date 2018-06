Union St. Agatha feierte das 50-Jahr-Jubiläum

SANKT AGATHA. Mit einem zweitägigen Fest blickte die Union auf ein halbes Jahrhundert zurück.

Weißenböck, Schiefermair, LR Hiegelsberger, Bgm. Mühlböck, Roiß (v. l.) mit Xund-fit-Vertreterinnen Bild: (Ferihumer)

1968 gründeten Ernst Oberlehner, Johann Burgstaller und Franz Roiß die Union und legten den Grundstein für den Vereinsfußball in St. Agatha. Ein Fußballplatz wurde bereits 1966 errichtet und gemeinsam mit der Freibadanlage im Jahr 1971 eröffnet. Heute bieten die Sektion Fußball, Eisstock, Volleyball und Xund fit verschiedene Sportarten an. Obmann Gerhard Weißenböck bedankte sich für die vielen ehrenamtlichen Stunden, die besonders auch vielen Kindern und Jugendlichen zugute kommen. Altbürgermeister Franz Weissenbock zog einen geschichtlichen Rückblick. Unter den Gratulanten zum 50-Jahr-Jubiläum waren auch Bürgermeister Manfred Mühlböck und Landesrat Max Hiegelsberger. Der Präsident der Sportunion OÖ, Franz Schiefermair, zeichnete Gründungsmitglied Franz Roiß, ESV-Sektionsleiter Roman Haider, den langjährigen Fußball-Sektionsobmann Johann Huemer und Irmgard Weinbauer von der Sektion Xund fit mit dem Verdienstzeichen in Gold der Sportunion aus.

