Unfall mit schwerverletztem Radfahrer: Polizei sucht Zeugen

WELS. Schwierig gestalten sich die Ermittlungen der Polizei nach einem schweren Unfall Samstagmittag in Wels. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Zu dem schweren Unfall kam es um 11:48 Uhr auf der B137 unweit der Kreuzung mit der Grieskirchnerstraße in Fahrtrichtung Norden.

Die Identität des Opfers war am Samstagnachmittag noch unklar. Es handelt sich um einen Mann zwischen 50 und 60 Jahren, der mit dem Fahrrad unterwegs war. Er wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er vom Notarzt versorgt und dann mit dem Hubschrauber in der Klinikum Wels geflogen werden musste.

Die Innvierter Straße war in Fahrtrichtung Grieskirchen rund eine dreiviertel Stunde für den Verkehr gesperrt und insgesamt rund zwei Stunden erschwert passierbar.

Rätsel um Unfallherrgang

Vor ein Rätsel stellt die Polizei der Unfallhergang. An der Unfallstelle trafen die Beamten auf einen 51-Jährigen, der einen Pkw gelenkt hatte, obwohl er keinen Führerschein besitzt. Sein Wagen wies zudem deutliche Spuren einer Kollision auf.

Der Mann beteuerte, den Unfall nicht verursacht zu haben. Der Radfahrer sei von einem blauen Pkw erfasst und gegen seine Windschutzscheibe geschleudert worden. Marke, Typ und Kennzeichen dieses Wagens konnte der Mann nicht nennen.

Während der Befragung durch die Polizei verstrickte sich der 51-Jährige in Widersprüche. "Auf Grund der Spurenlage besteht der begründete Verdacht, dass der Verkehrsunfall von dem 51-Jährigen verursacht wurde", hieß es von der Landespolizeidirektion.

Um den Unfall aufklären zu können, sucht die Polizei nun nach Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können. Diese mögen sich bitte beim Stadtpolizeikommando Wels, Polizeiinspektion Sonderdienste, unter 059133 47 4430 melden.

