keine Videoüberwachung - traurig die Ausstattung am Bahnhof.



Umgekehrt spielt Geld keine Rolle, wenn es um die Zerstörung von bewährten Bahnübergängen geht gegen den Willen von tausenden Betroffenen und eventuellen Überführungen die keiner wirklich braucht, weder vom Platzbedarf noch vom Verkehrsaufkommen.



Sehr sicher kann man sich also auf dem Bahnhof nicht fühlen, wenn man den nicht überwacht.



Überhaupt bei so vielen Schließungen von beschrankten Bahnübergängen bei Pemperlstrecken könnte man ja mit der heutigen Steuerungs und Überwachungstechnik ohne Probleme auf vor allem verkehrstechnisch dumme Schließungen verzichten.

Intelligente sichere Betriebsführung und auch ein Miteinander von beschrankten Bahnübergängen und dem Bahnbetrieb schaut anders aus.



Es gilt die UV.