Trotz städtischer Offensive meiden viele Mädchen die vier Jugendzentren

Zuwanderer sind einfach besser organisiert das ist Tatsache. Sie treffen sich in ihren Kulturvereinen, wo oft ganze Ortschaften aus Ex Jugo sich treffen. Gerade Finanzamt. Hier kommt jemand nachhause und der macht rückwirkend den Steuerausgleich und dafür bekommt er ein paar Prozent vom Gewinn. Genau so geht es in den türk. Gemeinschaften. Freitagsgebet ist nicht nur beten. Hier trifft man Kollegen.

Wir Österreicher sind die Deppen da jeder von uns sein eigenes

Süppchen kochen will und wir alle von einer Gemeinschaft weit entfernt sind.

Hatte viele Gespräche in den letzten Jahren mit Leuten from all over the world. Da wird dir anders. Aber unsere Politiker lassen es zu.