Trotz Einschränkungen träumt Philipp davon, eines Tages Konditor zu werden

WELS. Mit Unterstützung seines Vaters strebt 17-jähriger Welser nach seinem Wunschberuf.

Ein Schnuppertag jagt bei Philipp H. den nächsten. Um seinem Traumberuf Konditor schrittweise näherzukommen, kann der 17-jährige Welser davon gar nicht genug bekommen. Dabei ist Philipp kein Bursch wie jeder andere. Sein Handicap besteht in einer vermurksten Kindheit und einer leichten Behinderung.

Infolge eines heftigen Sorgerechtsstreits der Eltern wurde Philipp vor rund neun Jahren seinem Vater zugesprochen. Zuvor war das Kind auf Betreiben der Mutter, die bis dahin als Juristin in einem Jugendamt arbeitete, in ein „Behindertencamp“ in Baden-Württemberg gesteckt worden. Dort erkrankte der Bub an der Krätze und wurde misshandelt. Über sein Schicksal berichteten die OÖNachrichten schon 2009.

Unter der Obhut seines Vaters, eines pensionierten Wirtschaftsberaters, blühte Philipp förmlich auf. „Ich bin abgerückt davon, dass mein Sohn autistisch ist. Ich bin heute nicht mehr sicher, ob es stimmt“, misstraut Vater Karl A. den Befunden von Ärzten und Psychologen. Philipp besucht weiter die NMS Mozartschule und feiert heuer seinen 18. Geburtstag.

Zur fixen Idee geworden

Warum der Bursch einen so ausgeprägten Gefallen am Herstellen von Süßspeisen gefunden hat, bleibt ein Rätsel: „Er hat begonnen, daheim zu backen. Sein Hobby hat sich immer mehr verselbständigt. Dass er diesen Beruf ergreift, ist für ihn zu einer fixen Idee geworden.“ Inzwischen hat Philipp auch dank der Hartnäckigkeit seines Vaters schon etliche Schnuppertage in renommierten Betrieben absolviert. Aus der Linzer Konditorei Jindrak nahm der junge Welser beispielsweise ein Zeugnis nach Hause, auf das er sehr stolz ist.

Erst kürzlich schnupperte er in der Bäckerei Stöbich am Grünbachplatz, wo ihn Konditorin Johanna Deinhammer einfühlsam unter ihre Fittiche nahm: „Philipp ist ganz lieb und willig. Leider ist er motorisch eingeschränkt. Für ihn wäre es gut, wenn er immer dasselbe macht. Auf jeden Fall braucht er jemanden, der sich mit ihm beschäftigt.“

Unterdessen hat Karl A. für seinen Sohn eine Facebook-Seite erstellt, auf der Fotos des 17-Jährigen während seiner Schnuppertage in heimischen Betrieben zu sehen sind. Beim Betrachten der Bilder erkennt man ganz deutlich Philipps Eifer und Freude bei der Arbeit in seinem Traumberuf.

Philipp will Konditor werden: Wer dem Burschen aus Wels eine Chance geben möchte, ist dazu herzlich eingeladen. Sein Vater ist unter 0676/9742225 erreichbar.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema