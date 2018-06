Triumph für Krenglbach

KRENGLBACH. Einen Doppelsieg landeten die beiden Jugendgruppen der Rot-Kreuz-Ortsstelle Krenglbach beim Erste-Hilfe-Landesbewerb in Steyr.

Die Sieger von Steyr Bild: Schneeweiß

In der Altersklasse der 14- bis 17-Jährigen geht der Sieg an die Gruppe Krenglbach 2. Die Jugendgruppen "5 Engel für Christian" aus Wels und Sattledt komplettierten das Siegerstockerl. Einen weiteren Sieg landete die Gruppe Krenglbach 1 in der Altersklasse der 10- bis 14-Jährigen. Platz zwei ging an die "red sharks 2" aus Linz-Land. "I werd narrisch", so der Kommentar von Rot-Kreuz-Präsident Walter Aichinger, einem Krenglbacher. Zeitgleich mit den Wettbewerben fand auch das Landesjugendlager statt, das ganz im Zeichen des Wassers stand. Insgesamt zeigten 30 Jugendgruppen aus allen Teilen Oberösterreichs ihre Kompetenzen in Erster Hilfe.

