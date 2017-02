Telekom schaltete Arzt den Festnetz-Anschluss ab

GEBOLTSKIRCHEN. Patienten erreichten den Geboltskirchner Gemeindearzt Egon Bangerl seit Donnerstag telefonisch nicht mehr.

Egon Bangerl ist derzeit nicht gut auf die Telekom zu sprechen. Bild: privat

Seit Tagen ärgert sich der Geboltskirchner Gemeindearzt Egon Bangerl mit seinem Telefonanbieter herum, hängt in Endlosschleifen und wird von der Telekom Austria immer wieder vertröstet. Nach der Kündigung des Internets – das von der Konkurrenz ist um ein Vielfaches schneller – wurde ihm der Festnetzanschluss einfach abgeschaltet. Und das obwohl er zweimal schriftlich darauf hingewiesen hat, dass die ISDN-Telefonie aufrecht bleibt, da er als Arzt am Festnetz erreichbar sein muss. "Am 2. Februar habe ich über Patienten und das Rote Kreuz erfahren, dass ich am Festnetz nicht mehr erreichbar bin und ein Tonband meldet, unter der von ihnen gewählten Nummer ist uns kein Teilnehmer bekannt", sagt Bangerl.

Der Medziner hat daraufhin sofort mit der Telekom Businessabteilung Kontakt aufgenommen, wo der Fehler auch erkannt wurde und dem Gemeindearzt oberste Priorität bei der Wiederherstellung seines Festnetzanschlusses zugesichert wurde. Doch unter Priorität versteht Egon Bangerl etwas ganz anderes als offensichtlich die Telekom. Gestern Vormittag wurde er weiterhin vertröstet und er erhielt die Mitteilung, dass ein genauer Zeitpunkt für "die Reaktivierung" seines Telefonanschlusses noch nicht gesagt werden könne.

"Mich so hängen zu lassen, ist eine Frechheit", sagt Bangerl zu den Oberösterreichischen Nachrichten. Denn natürlich seien auch die Patienten verärgert, wenn sie ihren langjährigen Hausarzt nicht erreichen können. "Erst eben hatte ich eine Patientin, die eine Gesunden-Untersuchung absagen wollte und dafür extra mehrere Kilometer herfahren musste", sagt Bangerl.

Für Notfälle und Rettungseinsätze hat er ein Diensthandy, wo ihn das Rote Kreuz selbstverständlich erreichen kann. Bangerl, der seit 29 Jahren als Gemeindearzt in Geboltskirchen für seine Patienten da ist, ist auch für den Hausärztlichen Notdienst im Einsatz.

Alle Hebel in Bewegung gesetzt

Nachdem die OÖNachrichten gestern beim Unternehmen um Stellungnahme ersucht hatten, wurde der Fall dann doch zur Priorität. "Wir haben nach ihrem E-Mail alle Hebel in Bewegung gesetzt und konnten so dafür sorgen, dass Herr Dr. Bangerl wieder erreichbar ist. Da es sich um eine Verkettung ungünstiger Ereignisse handelte, haben wir für ihn eine Rechnungsgutschrift im System vermerkt", sagt Pressesprecher Jochen Schützen-auer.

Für die rechtskräftige Kündigung habe der Arzt ein unterschriebenes Kündigungsschreiben per Fax geschickt. "Leider hat er auf dieser einzigen rechtskräftigen Kündigung vergessen anzugeben, dass er weiterhin die Rufnummer nutzen möchte", so Schützenauer.

Bangerl kontert, dass er das Unternehmen sehr wohl zweimal schriftlich darauf hingewiesen habe, dass er seinen Festnetz-Anschluss behalten will.

