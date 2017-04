Streit gefährdet Heimspiel des ESV am Sonntag

WELS. ÖFB-Strafausschuss untersucht Morddrohungen.

Trainer Jürgen Huber (l.) nach dem Debakel gegen Meggenhofen Bild: Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger

Mit 0:13 verlor der Eisenbahnersportverein (ESV) am Wochenende sein letztes Auswärtsspiel gegen Meggenhofen. Ob das Heimspiel am Sonntag (16.30 Uhr) gegen Niederthalheim noch zustande kommt, ist fraglich. Zwischen dem Stammverein und dem ESV-Fußballklub fliegen bekanntlich seit mehr als einem Jahr die Fetzen.

In der Vorwoche trat der ESV unter Trainer und Obmann Jürgen Huber mit einer Rumpfmannschaft an. Ein aufgestellter Kicker war nicht spielberechtigt. Im Tor stand ein gelernter Feldspieler. Das Resultat entsprach dem Zustand der ESV-Elf. Auch im Nachwuchsbereich fehlten Mannschaften, sodass an einem Spieltag vier Partien abgesagt werden mussten.

Am 12. April steht die Causa ESV auf dem Terminplan des ÖFB-Strafausschusses: "Wenn ein Spiel nicht zustande kommt, wird jene Mannschaft bestraft, die den Ausfall verursacht hat. Der ESV hat erklärt, dass seine Spieler mit Mord bedroht wurden. Auch das wird nun von uns untersucht", sagt ÖFB-Landesdirektor Raphael Koch.

Der Gegenspieler von ESV-Obmann Huber ist Heinrich Göttlinger, der Chef des Gesamtvereins. Göttlinger ließ zuletzt am ESV-Platz die Tore entfernen. Die Polizei fand sie später auf einem Nebengleis des Verschiebebahnhofs, der an das Sportfeld angrenzt. Der Chef des Gesamtvereins wertet die Morddrohungen als abwegige Behauptung seines Kontrahenten.

