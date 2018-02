Start in das zehnte Jahr als Bürgermeisterin

GRIESKIRCHEN. Maria Pachner lud zum Empfang ins Landschloss Parz mit viel Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Kultur.

Genossen den Abend: WK-Obmann Laurenz Pöttinger, Bürgermeisterin Maria Pachner, Landeskulturdirektor Reinhold Kräter, Tollets Bürgermeisterin Gisela Mayr und Grieskirchens Musikschuldirektor Kurt Tischlinger Bild: Maringer

Bürgermeisterin Maria Pachner lud am Freitag zum Empfang ins Schloss Parz. Es war ein besonderes Datum für die Grieskirchner Stadtchefin, die am 2. Februar in ihr zehntes Jahr als Bürgermeisterin gestartet ist. 2018 stelle die Städte und Gemeinden vor große Herausforderungen, betonte Pachner. „Allein der Pflegeregress würde für Grieskirchen einen Mehraufwand von 300.000 Euro jährlich bedeuten. Hinzu kommt die Gemeindefinanzierung neu, die nur mehr 20 Prozent Landesförderung für unsere Bauvorhaben vorsieht“, sagte Pachner. Dennoch steht heuer ein größeres Projekt an, das Haus der Musik, mit dem Umbau der Landesmusikschule und einem Proberaum für die Stadtkapelle. Zwischenapplaus gab es für Pachner, als sie ankündigte, dass bei der Gestaltung der Zauneggerstraße Jungbäume nachgepflanzt werden, um den früheren Alleecharakter wieder herzustellen. Erfreulich ist auch der Bauboom in Grieskirchen, so entstehen 200 neue Miet- und Eigentumswohnungen sowie mehr als 30 Bauparzellen in Parz. Außerdem wird über dem Spargeschäft ein mehrgeschoßiges Bürogebäude errichtet.

Noch einmal vor den Vorhang geholt wurde Alexander Wiesinger, Oberösterreichs Zivildiener des Jahres 2017, der im Kindergarten in Parz Kinder und Pädagoginnen gleichermaßen begeisterte.

Unter den vielen Gästen waren die Klinikum-Wels-Grieskirchen-Geschäftsführer Sr. Franziska Buttinger und Dietbert Timmerer, Landeskulturdirektor Reinhold Kräter, Bezirkshauptmann Christoph Schweitzer, die Bürgermeister Gisela Mayr (Tollet) und Ernst Mair (Pollham). Prominent vertreten war auch die Wirtschaft unter anderen mit Klaus Pöttinger, Marcus Mautner Markhof und Josef Stockinger, Generaldirektor der OÖ-Versicherung. Den musikalischen Schlusspunkt setzte die Geigerin Mia Nova der Band Russkaja. (krai)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema