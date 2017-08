Stadtgrandprix: ASKÖ Marchtrenk macht den Menschen morgen Beine

MARCHTRENK. Die OÖNachrichten präsentieren am Marienfeiertag den Marchtrenker Meilen-Lauf.

Startschuss durch Großschartner Bild: CCC

Hoffentlich täuschen sich die Meteorologen: Denn ausgerechnet zum Start des morgigen Stadtgrandprix´ um 10 Uhr sagen sie leichten Regen vor-aus. Aber die große Läuferfamilie lässt sich von einigen kühlenden Tropfen vermutlich nicht vom Sport abhalten.

Die ASKÖ Marchtrenk lädt zu einem Lauf über eine, fünf oder zehn Meilen ein. Einzel- und Staffelläufer sind willkommen. Organisator Martin Wiesinger freut sich: „Wir haben bei der vierten Auflage unseres Stadtgrandprix‘ einen Rekord bei den Voranmeldungen: Es sind knapp 500 Sportler gemeldet.“

Erfahrungsgemäß kommen noch einige Dutzend kurzentschlossene Sportler dazu: Nachmeldung ist heute von 18 bis 20 Uhr und morgen von 8 bis 9 Uhr im Volkshaus möglich.

Den Startschuss wird der erfolgreiche Marchtrenker Radsportler Felix Großschartner machen. Die Verbindung zum Radsport wird auch durch den Moderator deutlich: Das ist heuer Walter Ameshofer, der Vizepräsident des Landesradsportverbandes.

Unter der Patronanz von Günther Weidlinger starten um 12 Uhr dann Kinder und Jugendliche bei „young and fun“ (keine Startgebühr). Unter allen Teilnehmern werden wieder wertvolle Sachpreise verlost. Und nach der Siegerehrung wird‘s auf dem Stadtplatz bei „Strudltag“ so richtig gemütlich – mit einer Modenschau der Wichtelstube, den Pichler Voigas-Plattlern und vor allem bei angenehmen Temperaturen und viel Sonnenschein – so die Wetterfrösche nicht irren.

Alle Informationen auf www.stadtgrandprix.at.

