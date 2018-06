Stadtbündnis reitet harte Attacken gegen SP-Stadtrat Reindl-Schwaighofer

WELS. "Populistisch und unverantwortlich", so Rabls Vorwurf. Kontrahent über Debatte erfreut.

Die Nachmittagsbetreuung an oberösterreichischen Pflichtschulen ist seit diesem Schuljahr gebührenpflichtig. Bild: Symbolfoto: OÖN

Die in Wels regierende Koalition hat gestern Schulreferent Reindl-Schwaighofer frontal angegriffen. In einer Pressekonferenz unterstellten Bürgermeister Andreas Rabl (FP) und Stadtparteiobmann Peter Csar (VP) ihrem Kontrahenten, er würde bei den Themen Nachmittagsbetreuung und Deutsch-Förderklassen Eltern und Schüler mit falschen Zahlen gezielt verunsichern: "Reindl-Schwaighofer gleitet schnell in den Populismus ab. Er tut so, als sei er nicht Schul-, sondern Verunsicherungsreferent", platzte Rabl der Kragen.

Angesichts wiederholter Forderungen des SP-Referenten nach einem flächendeckenden und kostenlosen Ausbau der Ganztagsbetreuung sowie einer Volksschule in der Noitzmühle wollten Rabl und Csar gestern die Fakten zurechtrücken. Die Kinderzahlen in Wels seien seit 2003 rückläufig. Der Rückgang in 15 Jahren betrug zwölf Prozent.

Die Nachmittagsbetreuung sei nur in einer von derzeit acht Welser Schulen voll ausgelastet. Zugleich gebe es 215 offene Plätze. In diesem Zusammenhang verwiesen beide auf einen 1,5 Millionen Euro teuren Ausbau der Ganztagsbetreuung 2012 in Lichtenegg. Die Investition hätte man sich sparen können, da dort die Zahl der am Nachmittag betreuten Kinder nahezu gleichgeblieben sei. Nur 37 von 90 Plätzen würden auch genützt. Das Fehlen von Betreuungsplätzen sei derzeit laut Elternbefragung nur in der Mozartschule festzustellen: "Das Befragungsergebnis lässt nur eingeschränkte Rückschlüsse zu, da nach Bekanntgabe von Kosten und Pflichten ein großer Teil der Interessenten wieder abspringt", betont Rabl.

Anderer Meinung als Reindl-Schwaighofer sind die Welser Koalitionäre in punkto Gebührenpflicht: Während er dagegen anrennt und die Gebührenordnung als unsozial kritisiert, lobt Rabl das Tarifmodell als sozial ausgewogen und notwendig: "Eine Vollkasko-Mentalität können wir uns nicht leisten. Die hat es nicht einmal im Kommunismus gegeben." Zudem würde eine Abschaffung der Kostenpflicht nur Besserverdienern zugutekommen.

Vorwurf der Kindesweglegung

Und Csar legt noch ein Schäuferl drauf: "Der Schulreferent reißt ein Thema an. Er löst es aber nicht, was einer Kindesweglegung gleichkommt." Das sei auch bei der Anzahl der Deutschförderklassen erkennbar, die sich bei weitem nicht in jenem Rahmen bewege, wie vom Schulreferenten behauptet. Wie viele es tatsächlich sein werden, wisse man erst am Ende der Erhebung.

Reindl-Schwaighofer zeigt sich generell erfreut, dass in die Debatte Bewegung gekommen sei. Nicht nur beim Thema Gebührenpflicht bleibt er bei seiner Linie: "Die vielen Abmeldungen in Lichtenegg beweisen doch, dass Eltern die zuletzt eingeführten Gebühren als Hindernis betrachten."

Eine Bedarfserhebung soll nun endgültig klären, an welchen Welser Pflichtschulen ein Ausbau der Ganztagesbetreuung erforderlich sein wird: "Für die Erhebung fehlt nur noch die Unterschrift des Bürgermeisters", sagt Reindl-Schwaighofer.

Zahlen und Fakten

4585 Mädchen und Burschen besuchen die Welser Pflichtschulen. Seit 2003 ging die Zahl der Schüler um 619 zurück (minus 12 Prozent). Drei Volksschulen und vier neue Mittelschulen bieten Nachmittagsbetreuung an. 759 Betreuungsplätze stehen zur Verfügung. 215 Plätze sind derzeit nicht belegt. Die Tarife richten sich nach der Anzahl der Tage und dem Familieneinkommen. Niedrige Einkommensbezieher zahlen nichts. Ab 2200 Euro sind 72 Euro fällig. Etwa jeder vierte Pflichtschüler nützt eine Nachmittagsbetreuung. 40 Prozent wurden jüngst vom Bildungsministerium als anzustrebender Richtwert genannt.

