Stadlinger übernimmt im Sommer die Leitung der Welser Wirtschaftskammer

WELS/STADL-PAURA. Generationenwechsel: Thomas Brindl tritt in die Fußsstapfen des langjährigen Geschäftsführers Manfred Spiesberger, der im Sommer in den Ruhestand wechselt

Thomas Brindl Bild: Sabine Starmayr

36 Jahre leitete Manfred Spiesberger die Bezirksstelle Wels und Wels-Land. Sein Nachfolger wird Thomas Brindl (30), Jurist aus Stadl-Paura.

Welser Zeitung: Wann treten Sie Ihren Job in der Kammer an?

Brindl: Ich starte am 16. April, dann arbeiten Manfred Spiesberger und ich noch gemeinsam, mit 1. Juli übernehme ich die Leitung.

Welche Aufgaben warten auf Sie?

Wir sind erste Anlaufstelle für die Anliegen der Unternehmer in der Region: Mit mehr als 11.000 Mitgliedern in beiden Bezirken sind wir Oberösterreichs größte Wirtschaftskammer-Außenstelle. Wir organisieren 500 Wifi-Kurse pro Jahr mit rund 5500 Teilnehmern. Nur das Wifi in Linz ist größer.

Im Wahlkampf vergangenen Herbst warb die FPÖ für ein Ende der Pflichtmitgliedschaft bei Kammern. Was sagen Sie nun Vizekanzler Strache zu seiner Idee?

Will er das überhaupt noch? Ich wüsste nichts mehr davon. Es ist immer eine Frage, wen man zu diesem Thema befragt: Wer mit der Wirtschaftskammer nichts am Hut hat, wird sich eher gegen die Pflichtmitgliedschaft aussprechen.

Was würde sich bei freiwilliger Mitgliedschaft verändern?

Es wird die Solidargemeinschaft in Frage gestellt: Dann werden Unternehmen, die es sich leisten können, für entsprechendes Lobbying bezahlen; die große Mehrheit, die das nicht finanzieren kann, wird durch den Rost fallen. Wir werden ohnehin Reformen umsetzen: Beiträge werden gekürzt, Serviceleistungen erhöht.

Apropos Reform: Was sagen Sie zur Arbeit Ihrer künftigen Chefin Doris Hummer?

Ihr Ansatz ist völlig richtig: Unternehmer denken erfolgsorientiert: Was kostet mich das, was kann ich dafür erwarten?

Müssen Sie nun in der Bezirksstelle den Sparstift ansetzen?

Das weiß ich noch nicht: Außerdem entscheide das nicht ich, sondern das wird in Linz oder Wien entschieden. Meinen Informationen nach sind die Bezirksstellen ohnehin schon auf ein Minimum zurückgefahren worden. Es ist nicht angedacht, bei Mitarbeitern zu sparen.

Von wie vielen Kollegen sind Sie bald neuer Vorgesetzter?

Wir haben zehn Mitarbeiter, aber nicht alle arbeiten Vollzeit.

In Wels ist Josef Resch KammerObmann, in Wels-Land Franz Ziegelbäck aus Steinerkirchen. Sie sind also Diener zweier Herren – ist das überhaupt möglich?

Das geht, darauf muss man sich einstellen. Außerdem bin ich aus meinem bisherigen Aufgabengebiet gewöhnt, verschiedene Chefitäten zu haben: Mit Josef Resch arbeite ich im Wirtschaftsbund bereits seit 2011 zusammen – das hat sehr gut geklappt.

Die Wirtschaftskammer in Wels sucht einen neuen Standort: Wohin geht die Reise?

Es gibt Überlegungen, nein Wünsche von Obmann Josef Resch, ins Zukunftshaus auf den K.J. zu wechseln. Wir werden noch im März mit Raiffeisen-Direktor Günter Stadlberger über den aktuellen Stand diskutieren. Ausschlaggebend für diese Idee war die angespannte Parkplatz-Situation rund um unseren Standort in der Koss-Straße: Das ist besonders mühsam für Besucher der Wifi-Kurse, wenn sie ewig lange einen Parkplatz suchen müssen.

Können nicht Kammer und Wifi getrennt logieren?

Es gibt verschiedene Lösungsansätze: Die Parkplatznot durch eine Kooperation mit den K.J.-Tiefgaragen-Betreiber zu lindern. Oder wir siedeln nur die Kammer oder nur das Wifi an den Stadtrand um.

Welches Verhältnis haben Sie zu Michaela Petz, Ihrem Gegenüber bei der Arbeiterkammer?

Ich habe sie noch nicht kennengelernt, mir aber bereits vorgenommen, in den ersten Wochen mit ihr mittags essen zu gehen. Wir kommen sicher gut miteinander aus.

Thomas Brindl: Der 30-jährige „Ur-Stadlinger“ (Zitat) maturierte an der Welser HTL (Fachrichtung IT), studierte dann an der Linzer Kepler-Universität Jus und war bereits zu dieser Zeit Mitarbeiter des Welser Europa-Abgeordneten Paul Rübig. Seit 2013 ist er Parlamentsmitarbeiter von Angelika Winzig (ÖVP, Attnang-Puchheim, Wirtschaftskammer-Obfrau Vöcklabruck). Der Vater der sechs Monate alten Clara heiratet im Juli Susanne Ganser aus Steinhaus. In der Freizeit liebt Brindl Laufen, Tennis und Skifahren

