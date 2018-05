Sondertransport: So lief der Diebstahl des Welser Maibaums

WELS/NEUFELDEN. Der Welser Maibaum, der mittlerweile im Neufeldener Ortsteil Steinbruch steht, soll am kommenden Samstag wieder in der Messestadt aufgestellt werden.

Die Mühlviertler waren's! Eine Gruppe aus Neufelden stahl in einer Nacht- und Nebelaktion den Maibaum vom Welser Stadtplatz. Bild: Pernsteiner

Die Verhandlungen mit Bürgermeister Andreas Rabl sind abgeschlossen: Am Freitagnachmittag wurde mit dem Welser Stadtoberhaupt vereinbart, dass der gestohlenen Maibaum am Samstag, 12. Mai, wieder in die Messestadt zurückgebracht und von der „Maibaum Crew Steinbruch“ – wie sich die Diebe aus dem Bezirk Rohrbach nennen – und der Welser Feuerwehr aufgestellt wird, umrahmt von einem Stadtfest.

Nach Abschluss der Verhandlungen gaben die Burschen und Mädchen aus dem Mühlviertel, die sich in der vergangenen Jahren als Maibaumdiebe bereits einen Namen gemacht haben, weitere kuriose Details zum Ablauf des Diebstahls bekannt. Dieser verlief ja, wie berichtet, nicht ganz ohne Pannen.



Die Verhandlungen mit Andreas Rabl sind abgeschlossen (Bild: Pernsteiner)

Zwischenlager bei der Feuerwehr

So erreichte den Welser Bürgermeister in der Nacht auf Donnerstag offenbar bereits um drei Uhr morgens ein Anruf. Ein aufmerksamer Unternehmer der Innenstadt hatte den Diebstahl bemerkt, der Maibaum war jedoch schon aus der Innenstadt gebracht worden.

Wels hatte er zunächst nicht verlassen, denn nachdem die Maibaum-Diebe von Polizeibeamten aufgehalten worden war, mussten die ungewöhnliche Fracht aus Gründen der Verkehrssicherheit vorerst in der bleiben. Die Maibaumdiebe – einige von ihnen sind selbst Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr – durften das Diebesgut bei der Stadtfeuerwehr Wels zwischenlagern.

Mit Sondertransporter abgeholt

Eine weitere Überraschung für alle war wohl der Moment, als die Burschen aus dem Mühlviertel am Donnerstag in der Nacht tatsächlich mit einem Sondertransport anrückten, um den Maibaum nach Steinbruch zu bringen. „Es hat wohl jeder geglaubt, nach dem missglückten Transportversuch wäre uns das zu blöd“, sagte der Kopf der Truppe, Christian Mühleder.

Bereits am Donnerstag gegen Mittag fand sich ein Transportunternehmen, das für diesen ganz speziellen Sondertransport seine Dienste zur Verfügung stellte. Die Firma Burgstaller aus Niederwaldkirchen fuhr mit der Maibaum Crew Steinbruch zur Stadtfeuerwehr Wels, um den Maibaum sicherheitstechnisch korrekt in die gut 50 Kilometer entfernte Steinbruch zu holen.

„Da ich an diesem Tag zufällig einen Lastwagen zur Verfügung hatte, habe ich mich entschlossen, den Maibaum zu transportieren, denn mir gefällt es, wenn es junge Leute gibt, welche Brauchtum und Traditionen pflegen“, sagt der Chef des Unternehmens, Helmut Burgstaller.

Der Baum steht jetzt im Neufelender Ortsteil Steinbruch (Bild: Pernsteiner)

Schon fünf Maibäume in Neufelden

Am Freitag wurde der weitgereiste Baum in Steinbruch aufgestellt. Und dort ist er in bester Gesellschaft. Denn auch die Maibäume aus Arnreit, Putzleinsdorf und Eferding wurden schon ins Mühlviertel geholt.

Der Bürgermeister Severin Mair (25) aus Eferding hatte sich bereits am Donnerstag den Verhandlungen mit den Burschen aus Steinbruch gestellt. Der Eferdinger Maibaum wird am Freitag, 11. Mai, wieder in Eferding aufgestellt.

Schon fünf Maibäume stehen in Neufelden (Bild: Leserrepoter Till-Eulenspiegel)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema