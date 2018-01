Silvesterlauf: Ein Innviertler lief in Wels Streckenrekord

WELS. Spannendes Duell: Jürgen Aigner aus Ried und der Welser Triathlet Alexander Bründl duellierten sich Sonntag beim „Silvester-Race“

Fischlhams Lauftruppe als Rockband Kiss: Sieg in der Kostümwertung. Goldene Kränze gab es für die Race-Sieger Jasmin Zweimüller und Jürgen Aigner, der Streckenrekord lief. Mehr als 800 Sportler waren dabei. Bild:

Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen waren Sonntag perfekter Rahmen für die Sportler des Silvesterlaufs, der von den OÖNachrichten präsentiert wurde. Nur teils heftiger Westwind bremste manche Läufer etwas ein.

Für Jürgen Aigner (LAG Ried) und Alexander Bründl (Starlim/Sterner) galt das nicht. Sie starteten beim „Audi-Silvester-Race“, das flotten Läufern vorbehalten ist. Beinahe alle drei Runden liefen sie Kopf-an-Kopf. Letztlich behielt der Innviertler die Oberhand und stellte mit 15,31 Sekunden (5000 m) Streckenrekord auf. Hinter Bründl wurde Alexander Bauer, TV Hauzenberg, Bayern, Dritter. Schnellste Racerin war Jasmin Zweimüller vor Julia Ecker (beide LAG Ried).

Die meisten Sportler gingen beim Silvesterlauf an den Start: David Fellner und Lisa Oberndorfer (beide LCAV Jodl packaging) waren die Schnellsten.

Der Welser Wolfgang Wurnitsch startete unter dem Vereinsnamen „Mutzurlangsamkeit“, hielt sich allerdings nicht daran: Er gewann die Wels-Wertung vier Sekunden vor Martin Lettner (Molto Luce) und Andreas Buchecker (FF Thalheim).

Die schnellste Läuferin aus der Einkaufsstadt war einmal mehr Astrid Pöcherstorfer (Olivi Running Team) vor ihren Team-Kolleginnen Elke Poll und Julia Stuprich.

Valentin Humer siegte in der Feuerwehr-Wertung vor Thomas Stritzinger (FF Groß-Krottendorf) und Buchecker. Exakt 828 Sportler kamen in die Wertung und erhielten eine Medaille. Nach Stärkung mit Nudeln aus Franz Kupetzius´ Riesenpfanne stießen viele mit einem Glas Sekt aufs neue Jahr an.

Tradition hat in Wels die Prämierung der originellsten Kostüme: Die Fischlhamer Lauftruppe „Sole Brennero“ begeisterte auch heuer wieder die Jury: Im Vorjahr liefen alle als „Udo Jürgens“ im weißen Bademantel mit, heuer trugen die Sportler Maske nach dem Vorbild der Rockband Kiss. Der zweite Platz ging ans Marienkäfer-Trio Isabella Viertlmayr, Maria Königsgruber (beide Bad Hall) und Silvia Weber (Steyr). Als größte Gruppe gewinnt „Sole Brennero“ auch ein Essen im Restaurant „Ins Haas“.

Peuerbach: 1. FC Passau war die schnellste Staffel

350 Buben und Mädchen bei Nachwuchsbewerben bedeuten bei dem von den OÖNachrichten präsentierten Peuerbacher Silvesterlauf Rekord. „So viele sind bundesweit bei keinem Silvesterlauf dabei“, freut sich Gastgeber Hubert Lang.

Das perfekte Laufwetter lockte auch viele Zuschauer an die Strecke durch das Stadtzentrum. Dabei gab es ein Mountain-Bike-Verfolgungsrennen. Ex-Profi Josef Benetseder startete eine halbe Minute nach 20 Bikern. Er wollte sie einholen, schaffte das aber nicht im großen Stil. „Das Feld war um fünf Sekunden schneller als erwartet und ich gesundheitlich angeschlagen. Das Rennen war aber bei dieser tollen Stimmung super.“

Beim Staffellauf mit mehr als 100 Startern war das Team „1. FC Passau“ mit Valentin Fuchs unschlagbar, die „Kampftrinker“ (Jan Schrank, David Rupertsberger, Michael Doblhofer) wurden Zweite, die „Lauffreunde Enzenkirchen“ Dritte. Die Schülerwertung gewann „Auf Sieg“ (Felix Merwald, Lukas Moser, Tobias Kapsammer).

