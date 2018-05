Schifffahrtsaufsicht und Verwaltung sind in Aschach nun unter einem Dach

ASCHACH. Viadonau-Servicecenter wurde nach einem Jahr Bauzeit eröffnet.

Pater Fritz Wenigwieser (r.) vom Kloster Pupping erteilte den Segen mit geweihtem Donauwasser. Viadonau-Geschäftsführer Hans-Peter Hasenbichler (3. v. l.) freut sich über den Modernisierungsschub am Standort Aschach. Bild: viadonau

Nur wenige Meter von der Donau entfernt wurde der markante Holzbau hochwassersicher in unmittelbarer Nachbarschaft zum Schopper- und Fischermuseum in Aschach geplant. Nach einem Jahr Bauzeit sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nun in das neue Viadonau-Servicecenter Oberes Donautal eingezogen. Untergebracht ist dort auch die Schifffahrtsaufsicht, die von Engelhartszell übersiedelt ist.

Viadonau-Geschäftsführer Hans-Peter Hasenbichler betonte bei der Eröffnung am Freitag, dass das neue Gebäude für einen Modernisierungsschub stehe, der in den nächsten Jahren fortgesetzt werde. "Mit der Ausrollung unserer österreichischen Standards – auch über die Grenzen hinweg – tragen wir dazu bei, dass die Donau Lebensader für Wirtschaft, Tourismus und Ökologie bleibt", sagte Hasenbichler.

Gerhard Gürtlich, Sektionschef des Ministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie, betonte, dass am neuen Standort die Synergien optimal genützt würden.

Gesegnet wurde das neue Gebäude von Franziskaner-Pater Fritz Wenigwieser vom Kloster Pupping.

