"Schade um den vielen Ökostrom, der vorbeifließt "

WELS/STEINHAUS. 27 Monate erzeugt Wels-Strom in Traunleiten keine Energie, um 48 Millionen Euro wird ein neues Kraftwerk gebaut.

35.000 Kubikmeter Beton werden verbaut – hochgerechnet auf die Bauzeit sind das täglich knapp 43 Tonnen (!). Bild: müf

Die Holzstiege ist auf einem betonierten Abhang fixiert, dessen Gefälle jeder schwarzen Skipiste gerecht werden würde. Stufe für Stufe führt sie in die fast 20 Meter tiefe Baugrube, in der sich der Blick ständig in Baustahl-Gittergeweben verheddert.

4500 Tonnen Eisen und Stahl werden beim neuen Kraftwerk Traunleiten verbaut. Gerade entsteht das Fundament für die beiden Kaplan-Turbinen mit drei Metern Durchmesser, die ab Dezember 2019 Strom erzeugen werden – 18 Megawatt. Das sind um 80 Prozent mehr als bisher. Die Generatoren sind direkt mit den Turbinen verbunden und nicht mehr in einem eigenen Gebäude separiert. Das spart Baukubatur und Geld. Allerdings muss für Wartungen oder bei Schäden das Kraftwerk abgeschaltet werden.

Keine Einkünfte, viele Ausgaben

Solche Momente bereiten dem Kaufmann in der Wels-Strom-Chefetage schier körperliche Schmerzen. Friedrich Pöttingers Job heißt: Strom verkaufen. Daher verwundert sein Seufzer nicht, als sein Blick vom baubedingt trockengelegten Werkskanal zu dem im grünlichen Schmelzwasser tosende Traunwehr fällt: "Schade um den vielen Ökostrom, der ungenützt vorbeifließt."

27 Monate wird hier kein Strom erzeugt, dafür werden 48 Millionen Euro verbaut. Hoch- und Tiefbau, den Porr und Felbermayr aus Wels realisieren, verschlingen 27 Millionen Euro. 35.000 Kubikmeter Beton werden verarbeitet – fast im Minutentakt fahren Mischwagen zu, eine Pumpe spuckt graue, zähflüssige Masse in die Baugrube.

Steinwurfweit entfernt schaufelt ein mächtiger Bagger Reste des mehr als 100 Jahre alten Kraftwerkes in einen Betonbrecher, die zermahlen wiederverwendet werden. 160.000 Kubikmeter Erdreich werden an der Baustelle bewegt.

Eigener Bruthügel für Vögel

Ein Kraftwerk im Natura-2000-Gebiet zu bauen, ist eine Herausforderung. Die Behörde gab grünes Licht. Die neue Staustufe 100 Meter unterhalb der alten wird kaum sichtbar sein, das "Dach" des Krafthauses ist Brücke über den Werkskanal. Die Bauherren errichten einen Bruthügel für Vogel, Fische können problemlos die Turbinen umschiffen: Der Kanal unterhalb des Kraftwerkes wird mit der Traun-Fließstraße über einen drei Meter hohen, 180 Meter langen Tunnel verbunden. "Der wird dem jeweiligen Sonnenstand entsprechend beleuchtet: Denn im Dunkeln würden die Fische sofort stehenbleiben, weil sie glauben, dass Nacht ist", erklärt Pöttinger.

Vom Traun-Wehr werden künftig 150 statt 80 Kubikmeter Wasser/Sekunde durch den Werkskanal Richtung Turbinen sausen. Die Schotterschleusen werden verfeinert, damit weniger Geschiebe als bisher von der Traun in den Kanal gelangen kann. Unklar ist aber weiterhin, ob ein Fußgänger- und Radlersteg über die Traun gebaut wird und vor allem wer ihn finanziert.

