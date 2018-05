"Sachen zum Lachen" locken zu den Sprechtagen in Wels und Thalheim

WELS/THALHEIM. Von 22. Mai bis 13. Juni dreht sich bei Veranstaltungen alles um Komik, Witz und Humor.

"Witz und Weisheit eines Oberrabbiners" zeigt Chaim Eisenberg. Bild: Stefan Fürtbauer

"Wir haben lange überlegt, ob wir uns überhaupt mit dem Thema Komik, Witz und Humor auseinandersetzen wollen, aber dann beschlossen: Ja, es ist trist rundherum und gut, sich den lustigen Sachen zu widmen", sagt Jutta Skokan, Intendantin der Sprechtage Wels und Thalheim.

Den Auftakt zu den humorvollen Veranstaltungen mit Tiefgang machen am 22. Mai Paul Chaim Eisenberg und Franz Schuh im Medien Kultur Haus. Ersterer liest aus seinem Buch "Auf das Leben! Witz und Weisheit eines Oberrabbiners", bevor er mit dem Philosophen die rabbinische Weisheit analysiert und interpretiert.

Mit Köpfchen und Musik

"Der Witz und das Lustigsein kann auch als ernste Angelegenheit betrachtet werden", sagt Franz Schuh. Die verlogenen Arten des Lachens, konkret das Feixen, das Phänomen, dass einen die Suche nach dem Lustigen grantig macht, und die Besonderheiten des "Wiener Schmähs" sind nur einige der Dinge, die der kluge und feinsinnige Beobachter bei seiner Autorenlesung "Sinn und Unsinn des Lustigseins" am 23. Mai im Medien Kultur Haus zerpflückt.

Der Film "Dick & Doof – The Music Box", der im Anschluss gezeigt wird, gehört "zu den besten Filmen, die Stan Laurel und Oliver Hardy jemals gedreht haben", verbürgt sich Programmkino-Leiterin Johanna Meyer.

Mit einer szenischen Lesung "Schwejk – Abenteuer des braven Soldaten" samt Musik locken Wolfram Berger und Florentin Berger-Monit am Freitag, 25. Mai, in die Raiffeisenbank Wels-Thalheim.

Im Programmkino Wels übernehmen am 27. und 31. Mai wieder Dick & Doof das Regiment: im Antikriegsfilm "Die Teufelsbrüder".

Einen neuen Spielort probiert die Stadt Wels am 27. Mai aus. In der Turnhalle an der Traun zeigt die Neue Bühne Wien das Stück "Schmetterlinge sind frei". "Eine Coming-of-Age-Komödie, die den größten Teil der Komik aus dem körperlichen Gebrechen der blinden Hauptfigur bezieht", beschreibt Stefan Haslinger von der Kulturdirektion der Stadt Wels das Stück. Als Film wurde "Butterflies are free" 1972 mit Goldie Hawn, Edward Albert und Eileen Heckart sogar mit einem Oscar belohnt.

Rainer Nikowitz, Autor, Satiriker und Kolumnist, beehrt am 29. Mai die Buchhandlung Skribo und liest aus seinem neuesten Werk "Altenteil". Dass das ein böser, aber sehr lustiger Abend wird, kann vorausgesetzt werden.

Tags darauf, am 30. Mai, vereinen Erwin Steinhauer, Peter Rosmanith, Georg Graf und Joe Pinkl Humor und Musik in der szenischen Lesung "Flieger, grüß mir die Sonne". Dargeboten werden Texte von H. C. Artmann, in denen dieser mit männlichen Mythen und Selbstbildern spielt und falsche Posen entlarvt.

Wortakrobatik bei Poetry-Slams

Als Team Mylf – in diesem Fall das Akronym für "Mothers You‘d Like To Flow With" – zeigen die Poetry-Slammerinnen Mieze Medusa und Yasmin Hafedh, was sie draufhaben. Der Auftritt der beiden Geschlechterrollen aufbrechenden Wortakrobatinnen findet am 6. Juni im Austria Tabak Pavillon auf dem Messegelände statt.

Harri Stojka spielt und liest am 8. Juni im Alten Schlachthof Wels, der 33. Welser Poetry Slam lockt am 9. Juni ins Medien Kultur Haus.

Zum Abschluss gibt es noch einmal einen Film voll mit trockenem britischen Humor: "Ein Becken voller Männer" zeigt ebendiese beim Training zum Synchronschwimmen. (jule)

Info: sprechtage-wels.at; Tel: 07612 /70 630 Karten: an der Abendkasse

