Rückgang bei Schülerzahlen: Berufsschule 2 vor dem Aus

WELS. Welser BS 2 verlor binnen zehn Jahren rund ein Viertel der Schüler.

Als eine von vier Berufsschulen in Oberösterreich soll die BS 2 in der Linzer Straße in absehbarer Zeit geschlossen werden. Die Nachricht von der Schließung ereilte Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) am Freitag. "Ich wurde darüber von einem Mitglied der Landesregierung informiert. Dabei soll es sich aber nicht um eine Schließung, sondern um eine Fusion mit der benachbarten Berufsschule handeln", sagt Rabl.

Die Auflösung wird mit dem Rückgang der Schülerzahlen begründet. Zuletzt zählte die Welser Berufsschule 542 Jugendliche. Der Höchststand war 2008 mit 757 Mädchen und Burschen. In zehn Jahren verlor sie damit rund ein Viertel ihrer Schüler.

Beachtlicher Widerstand

Die Auflassung des Standorts dürfte nicht reibungslos über die Bühne gehen. Aus Kreisen der Personalvertretung wird über beachtlichen Widerstand berichtet. Der Landesschulrat will die betroffenen Pädagogen in Einzelgesprächen besänftigen.

Betroffen sind auch Standorte in Braunau, Gmunden und Steyr. An der kaufmännischen Berufsschule Steyr ist die zuständige Inspektorin schon gewesen. Die Termine in Wels sollen folgen.

Nach den Plänen des Landes wird die BS 2 filetiert. Der Lehrberuf Friseur- und Perückenmacher geht an die Berufsschule 1 in Linz. Die Ausbildung in Wels läuft weiter, der Standort wird von Linz aus als Außenstelle geführt. Anders ist es bei den bautechnischen Zeichnern, die samt Fachkräften zur BS Freistadt abwandern. Ähnliches gilt für die Vermessungs- und Geoinformationstechniker. Diese übernimmt die BS Kremsmünster.

Die Getreidewirtschafts- und Glasbaulehrlinge sollen in Wels verbleiben. Erstere werden künftig in der BS 3 unterrichtet. Die Glasbautechniker schlüpfen unter das Dach der Welser BS 1. Das Gebäude in der Linzer Straße bleibt als Schulstandort erhalten. Auch das nahe gelegene und von mehreren Berufsschulen beanspruchte Internat bleibt in Betrieb.

Peter Csar, Obmann der ÖVP-Stadtpartei, kommentiert die Schließung vorsichtig: "Mir geht es darum, dass der Berufsschulstandort Wels abgesichert ist. Mit der Reform erwarte ich mir außerdem, dass der Dienstgeber mit den Lehrern verträgliche Lösungen findet."

