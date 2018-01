Römerbad an der Donau ist Teil der Landesausstellung

HAIBACH/SANKT AGATHA. In Schlögen kann man in die Badekultur der Römer eintauchen

2015 wurde das Römerbad freigelegt, derzeit wird ein Schutzbau errichtet. Bild: OÖ. Landesmuseum

Einen vielschichtigen Einblick in das Leben der Römer gibt die heurige Landesausstellung „Die Rückkehr der Legion. Römisches Erbe in Oberösterreich“. Hauptstandort ist ab 27. April die Stadt Enns, Nebenschauplätze sind Schlögen und Oberranna im Oberen Donautal.

Auf dem heutigen Gemeindegebiet von Haibach und St. Agatha befanden sich an der Donau ein Römerlager und eine Zivilsiedlung mit einem römischen Bad. „Für die Landesausstellung entsteht ein kleiner Römerpark, wo man unter anderem in die römische Badekultur eintauchen kann“, sagt Archäologe Stefan Traxler vom OÖ. Landesmuseum, einer der beiden wissenschaftlichen Leiter der Landesausstellung. Das 2015 freigelegte Römerbad in unmittelbarer Nähe zum Donauradweg bekommt derzeit einen Schutzbau. Es war Teil einer Zivilsiedlung (vicus), die im Bereich des heutigen Campingplatzes lag und wahrscheinlich als Lande- und Umladeplatz für Schiffe und als Straßenstation diente.

Ausgefeilte Technik

Das Bad ist ein hervorragendes Beispiel, um zu zeigen, welche ausgefeilte Technik die Römer bereits anwandten. Es bestand aus drei Räumen mit Warmbade-, Laubade- sowie Kaltbaderaum. Mit einer Heizanlage wurden Fußboden und Wandflächen beheizt. Die Wanne des Warmbades konnte über einen Boiler mit Warmwasser versorgt werden. Das Kaltbad war mit zwei Wannen zur Abkühlung ausgestattet. Die Anlage wird auch nach der Landesausstellung für Besucher zugänglich bleiben.

Neben der Zivilsiedlung gab es in Schlögen auch ein kleines Kastell, auf dem heutigen Areal des Hotels Donauschlinge. Ausgelegt dürfte es für bis zu 150 Mann gewesen sein. Es wurde um 170 n. Chr. errichtet und bis weit ins 5. Jahrhundert genutzt. Die in den 60er-Jahren freigelegte Toranlage wird restauriert. Dreidimensionale Einblicke in die Vergangenheit ermöglichen 3D-Viewer, mit denen das Kastell zum Leben erweckt wird und man eine Vorstellung davon bekommt, wie Schlögen vor 1800 Jahren ausgesehen haben könnte. „In der Römerspuren-App finden sich ergänzende Informationen zum römischen Schlögen und man kann Römerschiffe auf die Donau zaubern“, sagt Archäologe Traxler.

Geburtsstunde der Forschung

In Schlögen war übrigens auch der Beginn der archäologischen Forschung in Oberösterreich. 1837 wurde eine Goldmünze mit dem Porträt des römischen Kaisers Diocletian gefunden. Angesehene Bürger gründeten daraufhin einen Forschungsverein, um mehr über die Geschichte der Römer am Donaulimes zutage zu fördern. Diese Grabungen gelten als erste systematische Grabungen in unserem Bundesland.

