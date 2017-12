Ich finde die "Vergötterung" des Herrn Resch hat in Wels unerträgliche Maße angenommen. Zur Erinnerung, dieser Mann, der die Stadt ohnehin schon in vielen Bereichen dominiert, hat sich vor einiger Zeit öffentlich gegen Gewerkschaften ausgesprochen. Das er seit Jahrzehnen die Vielfalt kleiner regionaler Bäckereien bedroht kommt auch noch dazu.



Da würde ich mir eher den Vorhang als Lehrer selber zahlen als von einem Bäcker hofiert zu werden, der in den ÖON durch die terminliche Platzierung der Meldung als eine Art "Christkind" auftreten darf ...