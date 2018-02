Räuber stach mit Messer auf 29-Jährigen ein

und jetzt wo die Blauen überall das Reden haben, fragt man sich was hat sich geändert punkto Sicherheit?



mir fällt halt nur auf, wie schnell man die Kindergarten Nachmittagsgebühr eingeführt hat, damit richtig grausliche Diskussion über Bedürftigkeit und Notwendigekeit auf kommen,



oder man den Verdacht nicht los wird, es geht Richtung Hartz 4 bei Altersarbeitslosen....



und die Aktion 20000 hat man sofort gestoppt, da wo Leute Arbeit finden, die man auch mit noch so vielen zusätzlichen Ausbildungen nicht vermitteln kann.



Hoffentlich werden die Blauen und Schwarzen auch in punkto Sicherheit die Ärmelschoner Mentalität überwinden, hoffentlich krempeln Sie die Ärmel hoch, nicht nur gegen sozial Schwache, denn die amerikanischen Verhätnisse der Underdogs wollen wir doch nicht und haben das ja gar nicht notwendig.



Ich bin neugierig wann endlich einmal echte Probleme angegangen werden und nicht nur als Wahlprogramm dienen!