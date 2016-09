Profis und Hobbyradler am Start

WELS. Am 2. Oktober werden die Bezirks- und Stadtmeister ermittelt.

13 Kilometer langer Kampf gegen die Uhr. Bild: RC Wels

Am Sonntag führt der RC Arbö Felbermayr Wels die Welser Bezirks- und Stadtmeisterschaften der Radsportlerinnen und -sportler durch.

Ab 14 Uhr werden sich in elf Alters- und Leistungsklassen Hobbyradler, Amateure, Triathleten und Profis im Minutenabstand in einem 13 Kilometer langen Einzelzeitfahren messen. Start ist auf der Eberstalzeller Straße im Gemeindegebiet Steinhaus beim Bauernhof "Leithnmair beim Kreuz" (Thalheim/Aschet Richtung Eberstalzell) – die Runde führt über Linden und die Fischlhamer Straße zurück. "Besonders geeignet ist dieser Bewerb für sportliche Gelegenheitsradrennfahrer und Nachwuchshoffnungen, die sich in einem Hauptfeld nicht wohl fühlen und trotzdem ihre Leistung im Verhältnis zu Profiradsportler testen möchten", sagt Obfrau Renate Friedl.

Die Messlatte legen Andreas Walzel und Lukas Zeller vom Welser Felbermayr-Team, der frischgebackene Berg-Vizestaatsmeister mit Heimvorteil, Daniel Lehner und der Glocknerkönig 2015, Felix Großschartner aus Marchtrenk. Startnummern-Ausgabe und Siegerehrung sind im Thalheimer Sportzentrum "Vithal", hier gibt es auch Parkmöglichkeiten.

Anmeldung unter www.computerauswertung.at; Infos: www.radclubwels.at

