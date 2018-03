Polizei überwacht seit gestern Lkw-Fahrverbot

WEISSKIRCHEN. Noch fehlen Hinweisschilder für Lastwagenfahrer an den Autobahnen und der B1, dann wird rigoros gestraft.

Das von den Bürgern geforderte Nachtfahrverbot gilt seit Dienstag. Bild: Matthias Lauber

In der Nacht auf heute haben Polizisten der Dienststelle Marchtrenk erstmals das Nachtfahrverbot für Lkw ab 3,5 Tonnen in Weißkirchen kontrolliert. Es gilt seit Dienstag. "Wir werden diese Kontrollen nun verstärkt durchführen. Das Verbot und dass wir überwachen, wird sich schnell herumsprechen", ist Gerhard Lang, stellvertretender Kommandant, überzeugt. Noch fehlen die Hinweisschilder an der A25, der A1 und B1 über das Verbot. Sie wurden in Auftrag gegeben und sollten in ein, zwei Wochen angebracht sein. "In dieser Übergangsfrist liegt es im Ermessen der Beamten, ob sie sofort strafen oder noch Kulanz zeigen, abhängig wird das auch von den Reaktionen der Fahrer sein. Sobald die Tafeln aber stehen, wird rigoros gestraft", sagt Lang.

Die Bürger können nun aufatmen. "Die Reaktionen sind sehr positiv, dass nun wenigstens in der Nacht Ruhe einkehrt", sagt Bürgermeister Norbert Höpoltseder (SPÖ). Die Verkehrszählung ergab, dass 800 Lkw täglich durch Weißkirchen rollen, der Schwerverkehrsanteil liegt bei 14 Prozent. Dieser ist gegenüber 2013 um 30 Prozent gestiegen. Viele Lkw fahren zum Postverteilzentrum und wählen den kürzesten Weg von der A 25 in Marchtrenk durchs Ortszentrum nach Allhaming.

Nun müssen die Fahrer in der Nacht den zwölf Kilometer langen Umweg auf der Autobahn über den A25-/A 1-Knoten Haid nach Allhaming wählen. Ein Problem könnte weiterhin sein, dass ortsunkundige Fahrer über das Navi auf dem kürzesten Weg durch Weißkirchen gelotst werden.

Die Post AG nimmt das Lkw-Fahrverbot zur Kenntnis und wird es nicht bekämpfen. "Klar muss aber auch sein, dass mit den längeren Fahrten auch die Emissionen steigen werden. Wir haben alle betroffenen Mitarbeiter informiert und es sollte reibungslos funktionieren", sagt Pressesprecher David Weichselbaum.

Höpoldseder befürchtet, dass das Postverteilzentrum schon in naher Zukunft um ein Paketverteilzentrum erweitert werden könnte. Das bestätigt Weichselbaum allerdings nicht, spricht aber von Investitionsbedarf in diesem Bereich und zwei derzeit geplanten Projekten, allerdings nicht in Allhaming. Im Vorjahr wanderten 97 Millionen Stück Pakete durch die Verteilerzentren, nach 81 Millionen im Jahr 2016.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar oldcharly (928) 09.03.2018 12:58 Uhr Man sieht es wieder einmal solange die Bevölkerung die Straße nicht blockiert und die Zeitungen aktiv werden rührt sich bei der Landespolizeidirektion O.Ö. rein gar nichts. mal schaun wie lange diese Kontrollen statt finden . Aber auch auf der B1 zwischen Strasswalchen Bezirk SL befördert einer mit seinen blauen Lkw`s der PKW transportiert diese durch Bezirk VB auf die A1 Regau . GESETZLICH müsste er über Mondsee auf die A1 . UND der WITZ der POLIZEICONTAINER "B1" ausserhalb Frankenmarkt ist meistens unbesetzt Die gr.Spedition aus Ried welche von den beiden Papierfabriken an der Traun beide bezirk GM sehr viel ab transportiert rauscht immer durch BEZIRK VB Bezirk GR zu seinen Stützpunkt in RI. Alleine schon Rüstdorf da Berg und Schwanenstadt hat seine Engen Stellen So lange diese TRANSxxxxMxxxx nicht kontrolliert oder einmal mind.4 stelliger Strafe aufgebrummt bekommt wird der LKW Verkehr sich ins unermessliche steigern. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema