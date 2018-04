"Politischer Stadtspaziergang" mit einem Blick auf die Geschichte von Wels

WELS. Stationen am 21. April sind Stadtarchiv, Alter Schl8hof, Frauenbüro und der Burggarten.

Der Herminenhof ist Treffpunkt zum „Politischen Stadtspaziergang“ Bild: Bachmann

"Nur wer seine Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft!" Die Worte des deutschen Gelehrten Wilhelm von Humboldt sind Thema des "Politischen Stadtspaziergangs" am Samstag, 21. April. Die Teilnahme ist kostenlos, der Rundgang durch die Innenstadt startet um 10 Uhr im Herminenhof und endet nach rund zwei Stunden im "FreiRaum" (Altstadt 8).

Dort entstand die Idee, der erstmals im Oktober 2016 realisiert wurde. "Wir wollen Interessierten zwischen 16 – ab diesem Alter darf man wählen – und 100 Wissen über Wels vermitteln", sagt Günter Kalliauer. Der ehemalige Leiter des Stadtarchivs ist erster Gastgeber des Spaziergangs – an seinem ehemaligen Arbeitsplatz.

Das Stadtarchiv gilt als "Gedächtnis der Stadt" – und seine Bestände leisten wertvolle Hilfe bei Fragen zur Gegenwart. Auch im Kulturzentrum "Alten Schl8hof" in der Dragonerstraße passiert politische Auseinandersetzung – auf zivilgesellschaftlicher Basis. Sozusagen sind die Nutzer dieses soziokulturellen Areals auch ein "Gedächtnis der Stadt". Weshalb werden Frauen in der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts nach wie vor benachteiligt – obwohl sie die Mehrheit bilden? Das bietet reichlich Diskussionsstoff an der dritten Haltestelle. Ins Frauenbüro der Stadt (Stadtplatz 55) lädt Claudia Glössl ein. Rupert Doblhammer von der Welser Stadtplanung liefert anschließend interessante Einblicke, was die Entwicklung der Stadt betrifft. Promenadologie nennt sich jene Wissenschaft, die die Bedingungen der Umwelt-Wahrnehmungen bewusst machen will. Anders ausgedrückt: Was können wir aus Gebäuden und Freiräumen lesen?

"Wie gefährlich war und ist die Stadt wirklich?", "Welche Erinnerungen machen den Menschen in Wels Angst?" Diese Fragen rund um die Videoüberwachung im Stadtzentrum stellt Ralf Drack bei der vorletzten Station im Burggarten. Und der Obmann-Stellvertreter der Initiative "FreiRaum" lädt dann zum Finale des Spaziergangs in das Haus Altstadt 8 – zu Kaffee und Kuchen.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um Anmeldung via Mail wird gebeten: r.drack@gmx.at

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema