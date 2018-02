Platz zwei: Lukas Schlemmer fuhr bei Saisonauftakt in Istrien aufs Stockerl

WELS. Felbermayr-Express zeigte beim ersten Rennen im neuen Jahr starke Teamleistung.

Schlemmer bei seinem letzten Bundesliga-Siegrennen im Burgenland Bild: privat

Einen erfolgreichen Saisonauftakt 2018 feierten gestern die Welser Radprofis beim GP Laguna in Porec. Im Zielsprint musste sich Lukas Schlemmer vom Team Felbermayr Simplon Wels nur dem Italiener Paolo Toto (Team Sangemini) geschlagen geben und belegte den hervorragenden 2. Platz. Sein Teamkollege Stephan Rabitsch kam ebenfalls in der sieben Mann starken Spitzengruppe ins Ziel. Stark auch Filippo Fortin, der den Sprint der Verfolger für sich entscheiden konnte und das Rennen auf Platz 8 beendete. "Mit drei Fahrern unter den Top 10 ist uns ein optimaler Einstieg in die neue Rennsaison gelungen. Das Team hat heute toll zusammengearbeitet", ist Rennsportleiter Andreas Grossek zufrieden.

Bei regnerischem Wetter und nur drei Grad Celsius war das Rennen in Istrien alles andere als ein leichtes Unterfangen. Von Beginn weg entwickelte sich ein intensiver Kampf mit zahlreichen Attacken, wobei sich drei Fahrer vom Peloton absetzen konnten. Ab der Hälfte des Rennens machte der Felbermayr-Express Druck und nach 110 Kilometern war das Feld wieder geschlossen. Die entscheidende Attacke folgte 20 Kilometer vor dem Ziel: Auf der welligen Strecke setzten sich sieben Fahrer, darunter die Felbermayr-Fahrer Lukas Schlemmer und Stephan Rabitsch ab und machten den Sieg im Zielsprint untereinander aus.

Ein Podestplatz war heute bei diesem schweren Rennen das erklärte Ziel. "Der Formaufbau für die heurige Saison passt", so der Steirer Lukas Schlemmer. Er sicherte sich heute 30 UCI-Punkte. Die Radprofis Matthias Krizek, Markus Eibegger und Marcel Neuhauser bildeten das restliche Welser Team und haben einen wesentlichen Anteil am aktuellen Erfolg.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema