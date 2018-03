Ziemlich offensichtliches Ablenkungsmanöver.. Alle anderen sind Schuld, nur das Rote Kreuz selbst nicht. Lehrlinge und Studierende hat es schon immer gegeben, und auch das Bundesheer war schon immer in kürzerer Zeit zu absolvieren als der Zivi-dienst und auch früher gab es schon immer wieder mal Geburtenschwache Jahrgänge .All das ist keine neue Situation und sicher nicht der Hauptgrund für fehlende Zivis beim Röten Kreuz. Wen es heute attraktiver für Zivis ist in einen Kindergarten zu gehen oder zur "Denkmalpflege" ins Ausland, sollte man vielleicht einmal die eigene Struktur und Organisation hinterfragen.... Ich kann aus persönlichen Erfahrungen nur sagen,man darf sich nicht wundern...Das RK ist m.M. nach mittlerweile wie eine politische Partei strukturiert und agiert leider auch so. Nichts desto trotz Hut ab vor all Jenen Jugendlichen,die nach wie vor freiwillig im Dienst des Menschen stehen und eine fantastische Arbeit verrichten!