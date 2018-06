OÖN-Leser spenden 10.000 Euro für Prügelopfer

Welser Floristin liegt weiter im Koma. Ihr Schicksal berührt auch viele Schüler. Familie hofft auf Genesung

Tochter Ivana wünscht sich, dass ihre Mama wieder gesund wird. Bild: Privat

Die 32-jährige Welserin Anita St. liegt nach einer Prügelattacke ihres Mannes weiter im Koma. Die OÖN berichteten. Das Schicksal der jungen Mutter und ihrer Tochter Ivana hat die OÖN-Leser berührt. Bisher gingen knapp 10.000 Euro bei einem Spendenkonto der Welser Raiffeisenbank ein. „Neben zahlreichen Einzelspenden haben auch viele Schulen mitgeholfen. Das hat uns sehr gefreut“, sagt Marina Galovic, die jüngere Schwester der Koma-Patientin.

Das Geld soll für Therapien und Heilmittel verwendet werden. Auch für die Adaptierung der Wohnung ist Geld notwendig. Tochter Ivana wird vom Verein Rainbow betreut, der Kinder in krisenhaften Situationen psychologisch beisteht. Zusätzliche Therapiestunden eines Kinderpsychologen muss die Familie aus eigener Tasche bezahlen.

Marina und ihre jüngere Schwestern sitzen bis zu zweimal täglich am Bett der Schwerverletzten und versuchen, Anitas Sinne zu stimulieren: „Wir spielen ihre Lieblingslieder und benetzen ihre Mundhöhle mit Getränken und Lebensmitteln, die ihr schmecken. Eine Freundin hat ihr Lieblingsparfüm vorbei gebracht“, schildert Marina Galovic. Täglich erzählt Ivana ihrer bewusstlosen Mutter, was sie gerade in der Schule lernt.

Hoffnung auf Genesung lebt

Bei den Angehörigen keimt die zarte Hoffnung, dass die 32-jährige Wachkoma-Patientin doch noch genesen könnte. Zuletzt hat die junge Frau das verschlossene Auge in ihrer durch die Schläge schwer verletzten linken Gesichtshälfte geöffnet: „Es sind kleine Schritte, aber es tut sich was. Wir sind zuversichtlicher als noch vor zehn Tagen“, sagt Marina Galovic.

Näheres wird man wissen, wenn Anita St. an den Linzer Neuromed-Campus überstellt wird, der auf Patienten mit schweren Hirntraumata spezialisiert ist. Dort sind neurologische Untersuchungen vorgesehen. „Anita ist für eine Früh-Reha angemeldet. Leider ist noch kein Platz frei. Denn erst dann kann man sagen, ob unsere Hoffnungen berechtigst sind.“

Ivana nimmt das Schicksal ihrer Mutter tapfer auf. Im Familienkreis findet sie Schutz und Geborgenheit. Den Kontakt zu ihrem Vater meidet sie. Nach dem Beziehungsdrama in einem Welser Blumengeschäft wartet der Täter in Untersuchungshaft auf seinen Prozess.

Bei der Raiffeisenbank Wels ist ein gebührenfreies Sammelkonto eingerichtet – Stichwort „Spendenkonto Anita“:

IBAN: AT63 3468 0000 0058 9374. BIC RZOOAT2L680

