ÖBB zeigen, was sie für die Sicherheit tun

WELS. Die ÖBB-Sicherheitstour macht am Freitag von 12 bis 16 Uhr am Welser Hauptbahnhof Station.

ÖBB-Security im Einsatz Bild: Weihbold

Besucher erleben auf informative und auch spielerische Weise, was alles für die Sicherheit am Bahnhof getan wird. Den Gästen soll vermittelt werden, wie man sich an einem Bahnhof richtig verhält. "Ziel der Tour ist es, das subjektive Sicherheitsgefühl der Reisenden zu steigern", erklärt ÖBB-Sprecher Karl Leitner. Dazu zählen unter anderem Videokameras und Notrufeinrichtungen, aber auch die persönliche Präsenz der ÖBB-Sicherheitsmitarbeiter. Viel Spaß verspricht der Stand "Sicherheit macht Schule". Beim Buzzer-Quiz können zwei Personen gegeneinander antreten und Preise gewinnen. Eine Virtual-Reality-Brille bietet Führungen durch alle Hauptbahnhöfe der Landeshauptstädte.

