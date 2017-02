Noroviren im Altenheim Neustadt: Zuständige Stadträtin unter Beschuss

WELS. Josseck-Herdt gibt Entwarnung und dementiert den Vorwurf, sie gehe auf Tauchstation.

Generationen-Stadträtin Josseck-Herdt setzt sich gegen den Vorwurf der Untätigkeit zur Wehr. Bild: Matthias Lauber

Mit schweren Vorwürfen ist Stadträtin Margarete Josseck-Herdt (FP) konfrontiert. Der Welser Josef St. wirft ihr Untätigkeit bei der Noroviren-Bekämpfung im Altenheim Neustadt vor. "Seit einem Monat kann man seine Angehörigen nicht mehr besuchen. Welches Leid hier bei den Heiminsassen entsteht, können sich die Verantwortlichen nicht vorstellen. Und die politisch Verantwortliche geht auf Tauchstation."

Josseck-Herdt weist die Kritik entschieden zurück: "Dass Heimbewohner wochenlang nicht besucht werden durften, ist falsch. Wir haben den Angehörigen nur geraten, dass sie sich vor und nach Besuchen desinfizieren sollten."

Falsch sei auch der Vorwurf, dass das Virus aufgrund mangelnder Hygiene aufgetreten sei, aufgrund von zu wenig Reinigungspersonal: "Wir setzen mehr Personal ein, als uns vom Land vorgeschrieben wird." Desinfektionsspender beim Eingang wurden auf Anraten des städtischen Gesundheitsamtes ergänzt. Das Altenheim Neustadt sei seit der Vorwoche norovirenfrei. Ihren Kritiker, der seinen Unwillen in Briefform auch an sie persönlich versandte, will Josseck-Herdt zu einem Gespräch einladen.

Zu ihrer Entlastung zitiert sie den Sohn einer Seniorin, der ihr folgendes Kompliment machte: "Auf Wikipedia müsste unter der Bezeichnung Bürgernähe ihr Bild stehen."

1 Kommentar (30) · 06.02.2017 05:40 Uhr von Baumblatt· 06.02.2017 05:40 Uhr Mag schon sein, dass es (rein theoretisch) nicht an der mangelnden Hygiene liegt. Ein Reinigungsplan ist jedoch kein 100 %iger Garant, dass sich Viren wie Noroviren nicht verbreiten. Man sieht sie nicht, man sieht also auch nicht, wenn man sie verschleppt.

Ich seh wie unser Reinigungspersonal im Krankenhaus putzt - sehr fragwürdig wenn man genauer hinsieht, jedoch auf Nachfrage (bzw. Hinterfragen) "alles nach Plan". Nur was, wenn der Plan schlecht ist bzw. die Umsetzung? Antwort schreiben

