Neues familiengeführtes Hotel in Grieskirchen legte einen guten Start hin

GRIESKIRCHEN. Familie Wimmer/Willner will mit "Motel Grieskirchen" Geschäftsreisende ansprechen.

Das Motel Grieskirchen mit der lichtdurchfluteten Frühstückslounge Bild: krai

Der Start war bereits vielversprechend. Als das neue Grieskirchner Motel Anfang März aufsperrte, war es während der Welser Energiesparmesse ausgebucht. "Das hat uns bestätigt, dass unsere Idee die Richtige gewesen ist", betont Eva Wimmer, die mit ihrer Familie das Hotel mit 22 Zimmern betreibt. Von der Idee bis zur Fertigstellung des neuen Beherbergungsbetriebes auf den ehemaligen Johanik-Gründen sind nicht einmal zwei Jahre vergangen. Baustart war im Juni 2017, die Fertigstellung im Februar.

"Aufgrund der florierenden Wirtschaft in Grieskirchen, einer Stadt mit 5000 Einwohnern und ebenso vielen Arbeitsplätzen und der steigenden Frequenz von Geschäftsreisenden, haben wir uns entschlossen, dieses Familienprojekt anzugehen", sagt Wimmer, die als Vertriebsleiterin beim Welser Unternehmen Polypex arbeitet. Ihre Schwester Margit, die früher ein Papierfachgeschäft in Grieskirchen geführt hat, managt das Hotel mit fünf Mitarbeitern. "Für mich ist es totales Neuland, aber ich bin absolut begeistert und freue mich, dass ich wieder mit Kunden zu tun habe", so Margit Wimmer. Zum Team gehört außerdem Eva Wimmers und Josef Willners Tochter Victoria, die die Fachschule Mistelbach absolviert hat.

Willner war für die Planung des Hotelprojekts zuständig. Der Generalunternehmer war ein niederösterreichisches Unternehmen, ansonsten setzte die Grieskirchner Familie auf regionale Betriebe. "Uns war wichtig, mit Unternehmen aus der Region zusammenzuarbeiten, damit die Wertschöpfung hier bleibt", sagt Willner.

Zielgruppe für das neue Hotel sind vor allem Geschäftstouristen. Aber auch von den Events in Grieskirchen, wie etwa dem Radmarathon oder den Faustball-Veranstaltungen, erhoffen sich die Betreiber zahlreiche Übernachtungsgäste. Am Wochenende buchen auch Familien, die beispielsweise Verwandte in der Region besuchen.

Frühstück ohne Hotelnutzung

Für die Gäste gibt es ein Frühstücksbuffet, auf einen Restaurantbetrieb wurde aber bewusst verzichtet. "Das Gastronomieangebot in Grieskirchen ist sehr gut, das bestätigen uns auch unsere Gäste, die in drei Minuten im Stadtzentrum sind", sagt Eva Wimmer. Ab nächster Woche sind nicht nur Hotelgäste, sondern auch alle anderen willkommen, die von Montag bis Samstag hier frühstücken können.

Wenn die Rezeption nicht besetzt ist, kann man sich am Check-in-Automaten rund um die Uhr den Schlüssel abholen. Ab dem Sommer wird es auch zwei Ladestationen für Elektro-Autos geben.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema