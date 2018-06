Neuer Tourismusdirektor für Vitalwelt Philipp Haas folgt auf Karin Pernica

BAD SCHALLERBACH. Der 38-jährige Touristiker wechselt von der Therme Geinberg nach Bad Schallerbach.

Manfred Stroissmüller, Karin Pernica und ihr Nachfolger Philipp Haas Bild: Maringer

"Er ist sehr sympathisch, hat hohe touristische Kompetenz, ist ein großer Netzwerker und hat mit den Ideen, die er präsentiert hat, überzeugt", streut die mit Ende des Jahres scheidende Tourismusdirektorin der Vitalwelt Bad Schallerbach Karin Pernica ihrem Nachfolger bereits Rosen.

Philipp Haas setzte sich gegen 48 Bewerber durch, er wird seinen neuen Job mit November antreten. Dann gibt es eine zweimonatige Doppel-Geschäftsführung. In dieser Zeit wird Pernica ihren Nachfolger in seine neue Aufgabe umfassend einführen, bevor die 59-Jährige mit Jahresende in den wohlverdienten Ruhestand geht.

Der gebürtige Mauthausner arbeitet seit eineinhalb Jahren als Sales Manager in der Therme Geinberg und ist dort für Kooperationen mit Firmenkunden zuständig. Davor war der 38-Jährige, der in Brunnenthal bei Schärding lebt, vier Jahre lang Marketing- und Projektmanager beim SalzburgerLand Tourismus. Seine touristische Berufslaufbahn startete Haas beim Kur- und Tourismusverband Bad Gastein.

Die Tourismusregion mit ihren Mitgliedsgemeinden Bad Schallerbach, Wallern, Grieskirchen, Galls-pach, Haag am Hausruck und Geboltskirchen zählt mit rund einer halben Million Nächtigungen zu den größten Tourismusverbänden Oberösterreichs. Vorsitzender ist der Hotelier und Busunternehmer Manfred Stroissmüller.

Mit dem neuen Tourismusgesetz, das eine Zusammenlegung der Verbände und nur mehr 20 Tourismusregionen vorsieht, könnte die Vitalwelt weiter wachsen. Derzeit gibt es Gespräche mit den Gemeinden Rottenbach und Meggenhofen. (krai)

