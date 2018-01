Neuer Spitzenkandidat geht für SPÖ ins Wahlrennen

PEUERBACH. Hans Prodinger rückt in die zweite Reihe und lässt Fritz Peham den Vortritt

SP-Spitzenkandidat Fritz Peham (Mitte) mit den bisherigen SP-Fraktionsobmännern Hans Prodinger (Peuerbach, li.) und Wolfgang Ritt (Bruck-Waasen) Bild: SPÖ Peuerbach

Die SPÖ geht mit einem neuen Spitzenkandidaten in den Wahlkampf für die Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen am 8. April in der fusionierten Stadt Peuerbach. Fritz Peham, 55 Jahre alt und Postzusteller in Peuerbach, wurde nach einem einstimmigen Vorstandsbeschluss zum Bürgermeisterkandidaten und künftigen Fraktionsobmann gekürt.

Als seine politischen Ziele nennt Peham, „stärker zu werden und die absolute Mehrheit der ÖVP zu verhindern, damit sich im Gemeinderat die beste Idee durchsetzt. Wir werden ein sehr buntes und großes Team zusammenbringen“. Der dreifache Vater engagiert sich seit 1991 in der Gemeindepolitik.

Zu seinem Verhältnis zu Bürgermeister außer Dienst Wolfgang Oberlehner (ÖVP) sagt er: „Wir haben eine gute Gesprächsbasis, Oberlehner hat Handschlagqualität. Wir sind hart in der Sache, aber es geht nie ins Persönliche.“ Er finde es wichtig, dass jede Partei eine Alternative zum langjährigen Bürgermeister anbiete.

Die SPÖ war mit vier Mandaten im Peuerbacher Gemeinderat und mit drei im Gemeinderat von Bruck-Waasen vertreten.

Politischer Traum

In die zweite Reihe getreten ist SP-Urgestein Hans Prodinger, der seit 1980 Fraktionsobmann war. Seit 1973 ist er im Gemeinderat – und das will er auch nach der Wahl noch einige Zeit bleiben. „Die Zusammenlegung der Gemeinden war für mich mein politischer Traum, den möchte ich noch zumindest ein, zwei Jahre oder bis 2021 im Gemeinderat ausleben“, sagt der 72-Jährige. Er sei froh, dass sich Fritz Peham entschlossen habe, als Spitzenkandidat in die Wahl zu gehen. „Er ist in Sachen Gemeindepolitik sehr versiert, ich werde ihn in allen Belangen unterstützen“, betont er.

