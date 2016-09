Neue Kreativwerkstätte für Künstlerpaar im "Pfleghaus"

AISTERSHEIM. Suzie Gump und René Rivière eröffnen am Wochenende ihr Atelier.

Suzie Gump und René Marcel Rivière leben und arbeiten im ehemaligen Verwalterhof des Wasserschlosses. Bild: Matthias Lauber

Im ehemaligen Verwalterhof des Renaissance-Wasserschlosses Aistersheim haben die Bildhauerin Suzie Gump! und der Maler René Marcel Rivière ihre neue Wohn- und Arbeitsstätte gefunden. Auf mehr als 500 Quadratmetern ist nicht nur genügend Platz für die Ateliers der beiden hauptberuflichen Künstler, sondern auch ausreichend Präsentationsraum für ihre Werke. "In historischen Gemäuern leben und arbeiten zu dürfen, hat schon eine ganz besondere Qualität", sagt Suzie Gump! Bereits zuvor lebte das Künstlerpaar in einem Schloss in Niederösterreich, bis es verkauft wurde. Binnen zwei Monaten mussten sie ausziehen und wurden bei der Suche nach einem neuen Domizil auf das Pfleghaus der Schlossbesitzerfamilie Birnleitner aufmerksam.

Die 44-Jährige gebürtige Grieskirchnerin beweist mit ihrem Künstlernamen samt Ausrufezeichen Selbstironie, ist doch "gump" das amerikanische Slangwort für Tollpatsch . Im echten Leben heißt die in Eferding aufgewachsene Künstlerin Susanne Gumpelmaier. Ihr Vater Karl hat sich auf Intarsienkunst spezialisiert und wurde erst kürzlich in den OÖN porträtiert.

Kunst darf auch schön sein

"Kunst darf auch schön sein", das ist der Leitsatz der Bildhauerin. "Mir ist wichtig, die menschliche Gestalt witzig und humorvoll darzustellen", betont Suzie Gump und bedauert, dass sich immer weniger Kunstschaffende mit figürlicher Plastik beschäftigen, sondern sich immer mehr auf Rauminstallationen und Objektkunst spezialisieren.

Als "altmeisterlich abstrakt" bezeichnet René Marcel Rivière seinen Stil. Der 66-Jährige ist in einer Künstlerfamilie aufgewachsen, der Vater war Flötist bei den Wiener Philharmonikern, die Mutter Konzertpianistin. Ihn selbst zog es aber mehr zur Malerei, als Ausgleich dient ihm allerdings auch die Musik, er spielt Schlagzeug.

Am Wochenende eröffnen die beiden ihr Atelier, Kunstinteressierte bekommen am Samstag und Sonntag von 13 bis 19 Uhr Einblick in ihre Arbeit. Bereits morgen um 19 Uhr laden sie zur Vernissage.

