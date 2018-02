Nach 35 Jahren wird der öffentliche Nahverkehr in Wels neu ausgeschrieben

WELS. Starkes Interesse an der Linie Wels – Platzhirsch sabtours kämpft um seinen Heimmarkt

An welches Unternehmen geht die Linie Wels? Platzhirsch Sabtours muss seinen Heimmarkt verteidigen. Ein möglicher Mitbewerber ist Postbus. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Seit Ewigkeiten erledigt die Firma sabtours für die Stadt den öffentlichen Nahverkehr. Im April 2019 endet nach nunmehr 35 Jahren das Vertragsverhältnis. Trotz Heimvorteil ist jetzt das Familienunternehmen einer von vielen Bewerbern. "Selbstverständlich wollen wir den Auftrag", betont Linie-Wels-Sprecherin Gabi Vockenhuber. Sie nennt als härtesten Konkurrenten den heimischen Postbus. Auch ausländische Mitbewerber drängen auf den Markt.

Die EU-weite Ausschreibung startete im November. Die Bewerbungsfrist endete kürzlich. In einer zweiten Phase werden nur noch Unternehmen mitbieten können, die alle Voraussetzungen erfüllen. Das Brancheninteresse an der "Linie Wels" sei groß, verraten Eingeweihte.

Die eww-Gruppe übernimmt seit Vertragsbeginn die Abgangsdeckung und ist bei der Linie Wels daher auch der Auftraggeber. Vorstandssprecher Florian Niedersüß begründet die frühe Ausschreibung mit langen Vorlaufzeiten. Sollte ein Konkurrent von sabtours zum Zug kommen, wäre die Übernahme nur mit hohem Aufwand zu stemmen. Am 1. Mai 2019 wird die Linie Wels neu durchstarten. Ob mit oder ohne sabtours, soll sich bis spätestens Juni entscheiden. Der neue Vertrag läuft bis 2029.

K.J.-Busdrehscheibe fraglich

ÖVP-Obmann Peter Csar äußert Bedenken hinsichtlich der Busdrehschreibe auf dem Kaiser-Josef-Platz. "Die Drehkreuzfunktion des Kaiser-Josef-Platzes (K.J.) ist Teil der Ausschreibung. Unsere Einwände gegen diesen Standort sind bekannt." Es dürfe nicht sein, dass vor lauter Rücksicht auf die Neuausschreibung über einen alternativen Standort nicht mehr nachgedacht werde, so Csar.

Neu ins Spiel gebracht wurde zu Wochenbeginn ein sogenannter Doppelknoten. Was ist damit gemeint? Die neue Variante sieht eine Busdrehscheibe beim Bahnhof und eine große Haltestelle auf dem K.J. vor. Die Begeisterung darüber hält sich bei Niedersüß in Grenzen: "In einem umfassenden Projekt haben wir die Frage der Standorte evaluiert. Diese Entscheidung wurde in die Ausschreibung integriert. Sollte ein anderer Standort als der Kaiser-Josef-Platz herauskommen, müssen wir schauen, wie man damit umgeht." Die Busdrehscheibe auf dem K.J. sei aber die beste bekannte Lösung. Sollte etwas noch Besseres auf den Tisch kommen, werde man reagieren, betont der eww-Vorstandssprecher.

Bahnpost als Alternative

Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) glaubt nicht, dass die Busdrehscheibe die Ausschreibung beeinträchtigt: "Wir können den Doppelknoten machen, weil wir nach Kilometern zahlen und im Vertrag Toleranzen vorgesehen sind." Der Doppelknoten sei sinnvoll, weil dann die Busse nicht auf dem K.J., sondern beim Hauptbahnhof warten.

Weil der Busbahnhof überfüllt ist, wird eine Drehscheibe im Bereich des alten Bahnhofspostamtes in Erwägung gezogen.

