Mostkost-Absage: Ehrenamtliche wollten keine Strafen riskieren

SCHARTEN. Schartens Bürgermeister bedauert die Absage der Mostkost und zeigt Verständnis für die Veranstalter.

Ein OÖN-Bericht über die Absage der Schartner Mostkost hat großes Aufsehen erregt. Die Reaktionen sind unterschiedlich. Viele Stammgäste bedauern die Absage der Traditionsveranstaltung, die heuer zum 48. Mal über die Bühne hätte gehen sollen. Das wunderbare Ambiente auf dem Beißl-Hof im Herrnholz hatte vor allem bei Schönwetter jährlich bis zu 3000 Besucher angelockt. Es gibt aber auch kritische Stimmen. Die Registrierkassen-Pflicht sei schon lange genug bekannt. Warum habe man so spät darauf reagiert?

Johannes Meier, Obmann des Schartner Obstbauvereins, fühlt sich missverstanden: „Im Vordergrund stand für uns nicht so sehr das Problem mit der Registrierkassen-Pflicht, sondern die Frage der Gemeinnützigkeit. Und diese konnten uns selbst Fachleute nicht eindeutig beantworten.“ Deshalb sei man auf Nummer Sicher gegangen und werde heuer pausieren, um für die kommenden Jahre eine neue Struktur zu schaffen. Meier will mit seinen Vorstandskollegen in den nächsten Wochen ähnlich organisierte Veranstaltungen besuchen, um Erfahrungen zu sammeln.

Bürgermeister Jürgen Höckner (VP) zeigt Verständnis für die Absage: „Jeder der Funktionäre engagiert sich ehrenamtlich. Niemand will mit einer Strafe des Finanzamtes konfrontiert sein.“ Die Auskünfte von Steuerberatern sowie Mitarbeitern des Finanzamtes seien nicht eindeutig genug ausgefallen: „Die Information, die dem Verein bekannt war, lautete in etwa so: Ihr könnt es probieren, ihr tragt aber auch die Verantwortung.“ Dieses Risiko wollte niemand eingehen.

Auch im Detail stellen sich für die Veranstalter viele Fragen: Wie könne man ehrenamtliche Mitarbeiter weiterhin motivieren? Immerhin arbeiten bei der Mostkost rund 40 freiwillige Helfer. Wie funktioniert die Bedienung? Da für die Mostkost in Hinkunft eine oder mehrere Registrierkassen notwendig sein werden, steht ein Bon-System mit Selbstbedienung im Raum. Andere Veranstalter sammelten mit diesem Kassensystem die ersten Erfahrungen. Die Folge sind vermutlich lange Warteschlangen vor den einzelnen Kassen. Um die Kassen bedienen zu können, sind technische Vorleistungen und geschultes Personal notwendig. Der große Aufwand unterziehe Ehrenamtliche einer grenzwertigen Belastungsprobe.

Dennoch sind alle Beteiligten überzeugt, dass die Schartner Mostkost im kommenden Jahr wieder stattfindet. „Wir gehen auf das 50-Jahr-Jubiläum zu. Die Mostkost wird 2018 einen Neustart hinlegen“, ist Höckner überzeugt.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema