Mit temporeichem Spiel wollen Welser Flyers die Löwen in die Knie zwingen

WELS. Das Basketball-Team empfängt morgen, Samstag, um 19 Uhr in der Raiffeisen-Arena die Lions aus Traiskirchen, die aktuell Zweiten in der Bundesliga

Die Welser Basketball-Familie hofft auf ähnliche packende Szenen wie beim Derby in Gmunden, als sich Siyani Chambers gegen Tilo Klette durchsetzte. Bild: (Höm.)

Nächste schwere Aufgabe für die Flyers: Nach dem am Stefanitag knapp verlorenen Derby gegen Spitzenreiter Gmunden kommt morgen der Zweitplatzierte der Bundesliga nach Wels – die Lions aus Traiskirchen.

Die Flyers brennen auf eine Revanche gegen die Löwen. Das Hinspiel verloren die Welser in der Verlängerung 96:100. „Wir hoffen, dass wir diesmal nicht wieder in eine Overtime müssen“, sagt Cheftrainer Sebastian Waser.

Auch gegen Gmunden fiel die Entscheidung erst in der regulären Spielzeit – zuungunsten von Wels. „So eine Serie geht an die Substanz, da fängt man dann zum Nachdenken an, ob nicht auch ein drittes Spiel in der Verlängerung verlorengeht.“

Die Kräfte sammeln

Nach dem kräfteraubenden Derby trainierte Waser gestern Vormittag nur mit einigen Spielern individuell: „Das waren jene, die Dienstag nicht so lange auf dem Spielfeld waren“, sagt Waser. Das gesamte Team traf sich gestern erst um 16 Uhr zum gemeinsamen Training. „Regeneration ist jetzt am wichtigsten, zumal Traiskirchen das jüngste Spiel gegen Oberwart (86:73-Heimsieg, Anm.) nicht wirklich viel Kraft gekostet hat.“

Waser will mit hohem Spieltempo die Traiskirchner Lions bezwingen: „Die Spielweise kommt uns zugute, wir müssen aber auch in der Defensive geschickt agieren.“ Nach dem Traiskirchen-Spiel müssen die Flyers am Donnerstag nach Kapfenberg. Die Bulls liegen derzeit mit Klosterneuburg punktegleich auf dem vierten Tabellenplatz. „In Gmunden hatten wir die große Chance auf den Sieg, den sich die Mannschaft verdient hätte: Wir wollen aber eines dieser drei Spiele unbedingt gewinnen“, sagt Waser, der morgen wieder auf volle Ränge hofft. Mitglieder von Polizei, Rettung, Feuerwehr und Bundesheer zahlen nur sieben Euro Eintritt (Ausweis nicht vergessen).

Die Flyers trennen sich einvernehmlich von Jasmin Marevac aufgrund dessen langwieriger Verletzung und dessen zunehmenden beruflichen Verpflichtungen.

