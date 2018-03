Mit 1,6 Promille Unfall gebaut

SCHARTEN. Von der Fahrbahn abgekommen und auf einer Böschung gelandet ist ein 20-jähriger Welser in der Nacht auf Samstag in Scharten.

(Symbolbild) Bild: GEPA

Mit vier Freunden im Alter zwischen 21 und 22 Jahren im Auto wollte der 20-Jährige auf der Mistelbacher Landesstraße nach Hause fahren.

Um 2:45 Uhr verlor er im Gemeindegebiet Scharten auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug. In einer Linkskurve kam das Auto rechts von der Fahrbahn ab. Drei Personen wurden nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz in das Klinikum Wels gebracht. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Ein Alkotest beim Autolenker ergab einen Wert von 1,64 Promille.

