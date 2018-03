Mistelbacher Schülerinnen im oö. Landtag

BUCHKIRCHEN. Die ersten Klassen der Landwirtschaftlichen Fachschule Mistelbach konnten im Rahmen der "Werkstatt für Demokratie in Oberösterreich" im Landhaus mit Landtagsabgeordneten sprechen und mehr über die Aufgaben des Landtages erfahren.

Mit Interesse dabei Bild: Schule

Themen wie "Politik – was hat das mit mir zu tun?" oder "Dem Wählen auf der Spur" wurden in den einzelnen Workshop-Teams bearbeitet. Mit viel Engagement interviewten die Schülerinnen Abgeordnete, recherchierten im Internet oder befragten Passanten auf der Straße. Jedes Team hielt die Ergebnisse seiner Recherchen in einem Pressetext fest. Alle Texte und viele Fotos wurden am Ende zu einer Zeitung zusammengefügt. Ein letzter Höhepunkt des interessanten Nachmittags war ein Treffen mit Landtagspräsident Viktor Sigl.

