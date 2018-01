Messe Wels meldet Rekordumsatz und schafft mit „AgroTier“ ein neues Format

WELS. Volksfest feiert den 140. Geburtstag. Gastmesse „Austria Comic Con“ hat im April Premiere

Die Messe feiert 140. Geburtstag. Bei der kommenden Jubiläumsmesse ist das Ringelspiel eines von vielen nostalgischen Fahrgeschäften. Bild: Weihbold

Die Messe Wels feiert 2018 einen runden Geburtstag. Vor 140 Jahren fand in Wels das erste Volksfest statt. Diese große Tradition möchte das städtische Unternehmen heuer in einen besonderen Rahmen stellen. Bei der Herbstmesse geht erstmals die AgroTier über die Bühne. An vier Tagen (6. bis 9. September) dreht sich im Messegelände alles um die Nutztierhaltung. Die Messethemen Essen, Wohnen und Leben werden unter der regionalen Dachmarke „Da bin I dahoam“ in Szene gesetzt. Die Rinderhalle im Westen des Messegeländes wird saniert und soll bis dahin neu erstrahlen.

Gestärkt durch das vergangene Rekordjahr (für ein ungerades Jahr ohne große Herbstmesse) mit 18,3 Millionen Euro Umsatz gibt sich Messedirektor Robert Schneider auch für 2018 optimistisch: „Wir profitieren von der guten Konjunktur.“ Am Freitag präsentierte Schneider mit Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) und Messepräsident Hermann Wimmer auch den aktuellen Veranstaltungskalender. Neu im Programm ist die „Bike Austria“ (siehe auch Seite 26), zeitgleich mit Fishing Festival und der Bogenmesse (10 bis 11 Februar). Die Energiesparmesse (2. bis 4. März) hat erstmals bei den Themen Sanitär, Heizung und Klima ein Exklusivrecht, „weil die Wiener Aquatherm heuer nicht mehr stattfindet“, wie Schneider anmerkt. Mehr Fachpublikum (plus fünf Prozent) besuchte 2017 das Welser Messe-Zugpferd.

Blühendes Österreich mit dem Volksfest und der Freizeitmesse Urlaub & Camping (6. bis 8. April) gilt als bewährtes Format. Seine Premiere feiert der VIP-Stadl am Volksfest-Teich.

Neu: Comic-Messe

Bei den Gastveranstaltungen sticht die Austria Comic Con (14. bis 15 April) hervor. Sie bringt die Comic-Szene nach Wels. Fans von „Star Wars“, „Power Ranger“ und „Game of Thrones“ werden erwartet: „Wir erwarten bis zu 20.000 Besucher, ein Großteil kostümiert. Ein Event, das die Messe Wels erstmals zum Popkultur-Hotspot in Österreich macht“, so Schneider.

Die Messe-Premiere findet zeitgleich mit der Kuchen- und Kreativmesse statt (beide 13. bis 15. April). Das größte Augenmerk wird 2018 auf die Jubiläumsmesse im Herbst gelegt. Nach heftigen Turbulenzen um die Austragung der Agraria kehrte im Vorjahr die nötige Ruhe ein. Mit der AgroTier im September 2018 und der Agraria im November 2020 positioniert sich die Messe als Plattform für die Landwirtschaft. 2022 ist wieder die Agraria an der Reihe. Der neue Rhythmus wurde mit dem Club Landtechnik fixiert.

Das Volksfest setzt auf Traditionen. Mit Seiltänzern, Almhüttenflair und einer Flaniermeile neben dem Park am Teich. Bei einem Treffen des internationalen Kultur- und Freizeitverbandes der Eisenbahner (FISAIC) werden an die 3000 Musiker erwartet.

Mehr Grün im Messegelände

Die Messeverantwortlichen präsentierten auch Pläne für eine Grün-Offensive entlang der Ost-West-Achse im Messegelände: „Wir wollen zwischen Tier- und Volksgarten eine Achse bilden mit einer großen zusammenhängenden Grünfläche“, betonte Rabl. Kostenpunkt: 200.000 Euro.

