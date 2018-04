Meistertitel für Faustball-Geschwister: Nun wollen sie zu Weltmeisterschaften

GRIESKIRCHEN. Faustball-SPG Grieskirchen/Pötting: Das Herren-Team spielte heuer in der Hallen-Bundesliga nur eine Nebenrolle – dennoch sind zwei Grieskirchner Spieler Meister.

Zwei Goldmedaillen für die Geschwister Theresa und Lukas Eidenhammer Bild: (priv.)

GRIESKIRCHEN / PÖTTING. In der Hallensaison des Bundesliga belegte das Herren-Team heuer nur den vorletzten Platz. Bei der nun startenden Rückrunde der Meisterschaft auf dem grünen Rasen liegen die Trattnachtaler im Mittelfeld. Dennoch haben Sportler und Funktionäre der Spielgemeinschaft Grieskirchen/Pötting Grund zum Jubeln. Zwei Nachwuchs-Athleten ihres Vereins machten bei auswärtigen Teams eine ausgezeichnete Figur: Die Geschwister Theresa und Lukas Eidenhammer.

Theresa Eidenhammer heuerte bei der ASKÖ Laakirchen an. Die 20-Jährige gewann mit ihrem Team aus dem Bezirk Gmunden in der Hallensaison prompt den österreichischen Meistertitel.

Der um drei Jahre jüngere Bruder Lukas verdiente sich seine Sporen bei der DSG UKJ Froschberg in Linz: Mit dieser Mannschaft eroberte der junge Grieskirchner den U18-Staatsmeistertitel. Und welche Ziele haben die Geschwister nun?

Theresa Eidenhammer will sich unbedingt für das rot-weiß-rote Damennationalteam empfehlen – aus einem gutem Grund. Die Faustball-Weltmeisterschaft findet heuer Ende Juli in Linz statt, und die Grieskirchnerin will unbedingt dabei sein.

Ebenfalls Weltmeisterschaftsluft will Lukas Eidenhammer schnuppern – in der Klasse U18. Die besten Teams der Welt treffen Mitte Juli vor den Toren von New York in Roxbury aufeinander. Der 17-Jährige hofft, dass er das Ticket zur U18-WM lösen kann.

Eine Hürde hat Lukas Eidenhammer in seiner sportlichen Karriere bereits gemeistert: Er wurde in den Bundesliga-Kader seines Vereins berufen und kann dort wertvolle Erfahrungen sammeln.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema