Mehrfach-Bezüge: Welser Politiker sind ins Visier der Justiz geraten

WELS, STEYR. Anonyme Anzeige tritt Ermittlungen gegen fünf Stadtsenatsmitglieder los

Die Steyrer Staatsanwaltschaft leitet die Ermittlungen gegen fünf Welser Politiker. Das Bundesamt zur Korruptionsbekämpfung führt die Einvernahmen. Bild: Weihbold

Gegen fünf Welser Stadtsenatsmitglieder, darunter Bürgermeister Andreas Rabl (FP), wird wegen Betruges ermittelt. Das Verfahren beruht auf einer anonymen Anzeige. Die Staatsanwaltschaft Steyr und das Bundesamt zur Korruptionsbekämpfung sind eingeschaltet.

Dabei geht es um zu Unrecht kassierte Aufsichtsratsbezüge, die von den fünf Politikern nach eigenen Aussagen bereits zurückbezahlt wurden. Wie die Welser Zeitung zur Jahresanfang 2017 berichtete, kassierten Rabl und die Vizebürgermeister Gerhard Kroiß, Christa Raggl-Mühlberger (beide FP), Silvia Huber (SP) sowie Stadtrat Johann Reindl-Schwaighofer (SP) mehr als zwei Bezüge aus öffentlichen Funktionen. Alle fünf Politiker rechtfertigten sich mit der Begründung, sie hätten den Passus im Bezügebegrenzungsgesetz nicht gekannt.

Das Bundesamt zur Korruptionsbekämpfung (BAK) ermittelt wegen einer fünfstelligen Summe, wobei die Politiker unterschiedlich hohe Beträge widerrechtlich einstreiften. Bei Kulturstadtrat Reindl-Schwaighofer geht es nur um 197 Euro aus seiner Tätigkeit bei der Wels-Holding: „Das ist durch eine zeitliche Überschneidung zustande gekommen.“

Bürgermeister Rabl erhielt zu seinem Gehalt als Welser Stadtoberhaupt noch die Entschädigungen für den Vorsitz im Aufsichtsrat der städtischen eww-Gruppe und der Wels-Holding. Das sind mehr als 5800 Euro pro Jahr. Sein Stellvertreter Kroiß kassierte für seine Tätigkeit in den Aufsichtsräten der Heimstätte und der Welser Messe 9000 Euro pro Jahr. Huber saß zugleich im Aufsichtsrat der Wohnungsgenossenschaft Lawog und der Messe. Raggl-Mühlberger besetzte gleich drei Positionen: im Stadtmarketing, in der Welser Betriebsansiedlungs GmbH und in der Lawog.

„Die Ermittlungen sind im Laufen. Wir prüfen, ob ein Betrugsverdacht vorliegt“, sagt die Steyrer Staatsanwältin Julia Rauscher. Für alle fünf Politiker gilt die Unschuldsvermutung. Zur Zeugeneinvernahme sind am Mittwoch die Vorstände von städtischen Unternehmen geladen. Wolfgang Niedersüß (eww), Robert Schneider (Messe Wels) und Manfred Hochhauser (Heimstätte) bekamen eine Vorladung zur Polizeiinspektion Thalheim.

Ähnlich wie bei Eisenrauch

Rabl, Kroiß und Raggl-Mühlberger beauftragten Anwalt Rüdiger Schender aus der Kanzlei von Ex-Justizminister Wolfgang Böhmdorfer. Huber und Reindl-Schwaighofer lassen sich vom Linzer Strafverteidiger Wolfgang Moringer vertreten.

Ob die Ermittlungen zu einer Anklage führen, ist fraglich: „Die Justiz will sich nicht den Vorwurf gefallen lassen, sie hätte nichts getan“, sagt einer der betroffenen Stadtsenatsmitglieder. Der Welser Bürgermeister erinnert an die Bezüge-Affäre von Ex-Vizebürgermeisterin Anna Eisenrauch (VP): „Bei ihr endete der gleiche Sachverhalt mit der Einstellung des Verfahrens.“ Ex-Polizist Kroiß zeigt sich betroffen: „Ich habe niemanden getäuscht und nichts veruntreut.“

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema