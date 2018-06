Meditierender Fuchs bewacht am Hollergut originellen Hühnerstall

NEUKIRCHEN BEI LAMBACH. Sehenswertes Kunstprojekt mit beeinträchtigten Jugendlichen in Neukirchen bei Lambach

Hühner fühlen sich am Hollergut relativ sicher, weil auf den Wänden ihrer Behausung Fuchs und Hund als Freunde dargestellt sind. Bild: privat

Der frühere Gastronom und Initiator der Weinmesse im Gmundner Wasserschloss Orth, Karl Muhr, erfüllte sich in Neukirchen bei Lambach einen Traum. Nach Ankauf und mustergültiger Sanierung eines alten Bauernhauses verschrieb sich der vielseitige Unternehmer der Kunst. Im Garten seines Anwesens stehen bereits einige Objekte von lokalen Bildhauern.

In der Vorwoche lud Muhr seinen Freund Ferdinand Reisenbichler von der Lebenshilfe Gmunden nach Neukirchen bei Lambach. Gemeinsam mit beeinträchtigten Menschen sollte dieser einen Container bemalen. "Karl nützt den Container als Hühnerstall. Wir haben ihm einen meditierenden Fuchs aufgemalt, der auf seine bald schon 20 Hühner aufpasst, damit das schlechte Image des Fuchses etwas gehoben wird", sagt Reisenbichler augenzwinkernd.

Die vier Künstler der Lebenshilfe-Kunstwerkstatt waren zwei Tage lang schwierigen Wetterbedingungen ausgesetzt: "Sie haben mir zeitweise leid getan, weil es sehr heiß war", sagt Muhr. In den Schaffensprozess hat sich der Auftraggeber nicht eingemischt: "Mein Beitrag bestand darin, meinen Freund Ferdinand und seine Schützlinge mit Essen und Trinken zu versorgen." Das dürfte dem früheren Gastronomen, der in seinem geschmackvoll renovierten Bauernhaus auch Seminare veranstaltet, anstandslos gelungen sein: "Beim Koarl feult si nix", lobte Reisenbichler die Gastfreundschaft seines Freundes und Mitreiters in Sachen Kunst.

Über ein Honorar sprachen die beiden noch gar nicht: "Er ist ein langjähriger Begleiter unserer Kunstwerkstatt und hat viele unserer Aktionen gesponsert. Da muss man nicht gleich eine Rechnung schreiben", zeigt sich Reisenbichler dankbar.

Nachdem ihn Muhr darum gebeten hat, begann der kreative Sozialpädagoge mit der Erstellung von Entwürfen. Neben dem Fuchs als Leitmotiv musste auch ein Hund auf die Containerwand gepinselt werden: "Das Projekt stand unter dem Motto ,Friede den Hühnern‘. Fuchs und Hund werden nun hoffentlich zu Freunden meiner Hendeln", scherzt der Unternehmer.

Karl Muhr (l.) mit Ferdinand Reisenbichler und Künstlern der Lebenshilfe.

Friedensfeuer: Karl Muhr lädt am 21. Juni ab 19 Uhr ins Hollergut zu einem Sonnwendfest. Der Abend steht für Toleranz und Frieden. Musik: Dominik Petersdorfer. Die Gäste bringen ihr Grillgut selbst mit. Getränke gibt es im Hofladen zu kaufen.

