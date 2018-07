Marillengenuss und Ferienspaß

SCHARTEN. Naturpark und Familienreferat OÖ laden zum Familienfest nach Scharten.

Kulinarisch dreht sich am Sonntag alles um die Marille. Bild: (iStock)

Auf 40 Hektar werden mittlerweile in Scharten Marillen angebaut. Die süßen gelb-orangen Früchte stehen am Sonntag, 8. Juli, im Mittelpunkt eines großen Familienfestes, zu dem der Naturpark Obst-Hügel-Land und das Familienreferat des Landes laden. Stattfinden wird das Fest "Marillengenuss und Ferienspaß" bei freiem Eintritt am Firlingerhof in Rexham.

Start ist um 10 Uhr. Auf die Besucher warten süße kulinarische Köstlichkeiten rund um die Marille sowie viele Naturerlebnis- und Spielestationen für Familien. Die Abenteuerstationen befinden sich entlang eines Rundweges in unmittelbarer Nähe des Firlingerhofes. Kinder können mit Naturmaterialien basteln, Farben herstellen, malen, ein Wildbienenhotel herstellen und Rekorde im Kirschkern-Weitspucken aufstellen. Außerdem gibt es eine Wasser-Spielstation und eine Naturpark-Genuss-Küche für kleine Köche. Man kann sich auch einen Stempelpass holen und an einem Gewinnspiel teilnehmen. Aus dem Tiergarten Walding kommen Alpakas auf Besuch in den Naturpark.

Picknickdecken können Besucher vor Ort ausleihen. Produkte für den "Brunch im Grünen" erhält man beim Firlingerhof, natürlich kann jeder auch seine Jause selbst mitnehmen.

Alle Infos auf www.obsthuegelland.at

