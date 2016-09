Linz trotz Heimvorteil ohne Chance gegen starke Welser

WELS. Bei Walter Wels wurde der Serbe Zsolt Petö zum Matchwinner.

Der für Wels spielende serbische Nationalspieler Zsolt Petö wurde zum Schreckgespenst der Linzer. Bild: privat

Beim 4:2-Sieg auswärts im Derby gegen die SPG Linz zeigte Titelfavorit Walter Wels eine klare Formsteigerung. Der serbische Teamspieler Zsolt Petö wurde am Sonntag für die Messestädter zum Matchwinner.

Petö spielte sowohl beim glatten 3:0-Auftakt-Erfolg gegen den Slowaken Lubomir Pistej wie auch im Spiel beim 3:0 gegen den Austro-Chinesen Zhang Jie seine Gegner an die Wand. Da auch der Italiener Mihai Bobocica und Dominique Plattner bei ihren Eröffnungsspielen nichts anbrennen ließen, lagen die Welser schon relativ bald mit 3:0 in Front.

Besonders Dominique Plattner, der in der heurigen Saison im Einzel noch ungeschlagen ist, beweist schon seit einigen Wochen, dass er in einer sehr stabilen körperlichen und psychischen Verfassung an der grünen Platte agiert. Seine Tätigkeit als Nachwuchs-Nationalbetreuer hat seinen Anteil an der derzeit guten Form des gebürtigen Villachers.

Im Doppel haderten Petö und Plattner in vielen Phasen des Spiels mit dem Glück, vergaben teils leichtfertig Satzführungen und mussten sich so gegen ein stark auftretendes Linz-Duo Pistej/Levenko mit 1:3 geschlagen geben. Dies war die erste Niederlage der Welser Paarung seit einem halben Jahr.

Im zweiten Spiel von Mihai Bobocica bemerkte man bei diesem noch die Reisestrapazen von einem Turnier in Belgien. Aufgrund eines Flugausfalls traf Bobocica erst am späten Samstagabend in Österreich ein. Er musste sich dem Slowaken Pistej knapp mit 2:3 in Sätzen geschlagen geben.

Revanche in Kapfenberg?

Ernst wird es für das Walter-Team schon am kommenden Sonntag beim Auswärtsspiel gegen die sehr starken Kapfenberger. Es gilt, Revanche zu nehmen für das bittere Cup-Ausscheiden Ende August in Kufstein.

Neben dem A-Team war auch das Welser B-Team in Liga 2 mit Neuzugang Christian Friedrich sehr erfolgreich am Wochenende.

Nach dem Heimsieg am Samstag mit 6:2 gegen Gumpoldskirchen gewann man auch am Sonntag bei Flötzersteig mit 6:4 und führt damit die Tabelle in der Bundesliga B an.

