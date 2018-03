Liman-Pleite: AMS hofft auf Fortführung der Reinigungsfirma

WELS. Schlechte Nachricht für die 220 Mitarbeiter der Liman Reinigungs- und Umweltpflege GmbH in Stadlhof: Eigentümer Andreas Lindenbauer stellte zu Wochenbeginn beim Landesgericht Wels den Antrag auf ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung.

Das Gebäudereinigungsgewerbe ist ein heiß umkämpfter Markt – gleichgültig, ob Fassaden geputzt, Schnee geschippt oder Innenräume gesäubert werden. Bild: OÖN

Von der Insolvenz sind zusätzlich zu den Mitarbeitern noch 64 weitere Gläubiger betroffen. Das Reinigungsgewerbe hat bislang vom Wirtschaftsaufschwung nur bedingt profitiert: Die Zahl der arbeitslosen Reinigungskräfte ist mit 389 Personen Ende Februar gleich hoch wie im Jahr davor. Derzeit gibt es 69 offene Stellen. "Das sind um 27 mehr als 2017", sagte gestern Othmar Kraml, Leiter der AMS-Bezirksstelle.

"Liman-Mitarbeiter sind bei uns via Frühwarnung noch nicht vorgemerkt", sagt Kraml. "Von dieser Insolvenz sind vor allem Migranten betroffen. In der Branche gibt es hohen Kosten- und Arbeitsdruck", weiß der AMS-Chef.

Das 1978 gegründete Reinigungsunternehmen habe volle Auftragsbücher. "Das Volumen reicht bis in den Dezember hinein", sagte Iris Scharitzer vom Gläubigerschutzverband Creditreform in Linz auf Anfrage. An die Fortführung des Betriebs sei gedacht. Das wollte gestern Masseverwalter Alexander Anderle von der Welser Anwaltskanzlei "Saxinger, Chalupsky & Partner" nicht bestätigen: "Es geht um 220 Arbeitsplätze, Eile ist geboten. Dennoch habe ich noch keinen exakten Überblick, die Prüfung der Unterlagen ist noch nicht beendet, nächste Woche wissen wir mehr."

Das insolvente Unternehmen wird von Wilhelm Kubin von der Grieskirchner Anwaltskanzlei Holter-Wildfellner vertreten. Der Jurist sagte: "Gestern, Dienstag, am Tag nach der Konkurseröffnung, hatten wir das erste Treffen mit dem Masseverwalter. Mehr werden wir dazu nicht sagen. Die Gläubigerschutzverbände haben unseren Antrag auf Sanierungsverfahren erhalten. Es liegen ohnehin Presseaussendungen vor."

Darin heißt es: Bereits 2013 musste das Unternehmen ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung durchführen – 204 Mitarbeiter waren betroffen. Alle Forderungen seien erfüllt worden. Die Ausgleichsquote lag bei 26 Prozent. Aktuell werde den Gläubigern 20 Prozent angeboten.

Krankenkasse gegen Stundung

Seit 2013 dürften sich erneut Schulden angehäuft haben. Verbindlichkeiten habe es vor allem gegenüber Finanzamt und Gebietskrankenkasse gegeben. Nach einigen Gesprächen über Stundungen seien sie nicht mehr gewillt gewesen, weitere Zahlungsverzögerungen hinzunehmen. Eigentümer Lindenbauer beantragte daher das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung.

Die Arbeiterkammer rät Mitarbeitern, nicht zu kündigen, weil sonst Ansprüche verloren gehen könnten.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar alleswisser (7879) 21.03.2018 02:51 Uhr "Von dieser Insolvenz sind vor allem Migranten betroffen."



Umso lobenswerter, dass Liman das nicht ausnutzt, indem teils unter dem ohnehin mickrigen Kollektivvertrag bezahlt wird und dann bei den Kunden zu Dumingpreisen angeoten wird, bei denen seriöse Mitbewerber nicht mithalten können. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema