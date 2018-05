Liebesfalle Internet: Frau überwies Betrüger fast 100.000 Euro

Ich dachte zuerst, das sei wieder jener US-Colonel der in Afghanistan stationiert ist und gerade auf Urlaub in Österreich weilt - ein strammer Mann.



Ich bekomme auch immer mails von Russenfrauen - Olga und Ljube -

sie kündigen mir allerhand Vergnügen an. Aber bisher haben sie von mir kein Geld gesehen